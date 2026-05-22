El PP pide a la Comisión Europea que investigue el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia
- El rescate fue aprobado a través de un fondo de ayudas de la Comisión Europea
- Según los populares, está en juego "la credibilidad de los mecanismos europeos de control"
El Partido Popular da un paso más en su ofensiva tras la imputación del José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a Plus Ultra, y ha pedido a la Comisión Europea que investigue el rescate a la aerolínea. Según han comunicado los populares, la petición la ha registrado la europarlamentaria Dolors Montserrat a través de una pregunta parlamentaria dirigida al órgano ejecutivo de la Unión Europea.
El PP lo ha dado a conocer en un comunicado en el que recuerda que el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra fue aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Expresas Estratégicas, autorizado por la Comisión Europea bajo el marco excepcional de ayudas del Estado durante la Pandemia. Según el auto, continúan "la presunta trama habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos".
El origen de esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción fue una solicitud de cooperación internacional de Francia y Suiza en 2024 contra el blanqueo de capitales.
"La Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia", dice Montserrat en su petición. Y llama la atención sobre "la dimensión internacional" de la causa instruida por Calama cuenta con la cooperación judicial de Francia y Suiza y se desarrolla en paralelo a investigaciones estadounidenses.
Según el PP, está en juego "la credibilidad de los mecanismos europeos de control"
Según los populares, la imputación de Rodríguez Zapatero "por presunta corrupción vinculada a fondos públicos en el marco de una investigación internacional" es un hecho "gravísimo", que requiere "respuesta inmediata de las instituciones europeas". Por eso, Montserrat reclama a Bruselas que aclare "si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente" a la aerolínea, que dice está "vinculada al régimen chavista". Y pide saber si se vulneraron principios "fundamentales" del derecho europeo como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración o el control adecuado de las ayudas de Estado.
El PP manifiesta, además, una "enorme preocupación" por lo que considera "coincidencia entre el avance de las investigaciones internacionales de Plus Ultra" y el relevo "fulminante y opaco" de la magistrada de enlace responsable de la cooperación con Francia y Suiza. "El Gobierno de Sánchez tiene que explicar si intentó debilitar mecanismos de cooperación judicial internacional" cuando las investigaciones "empezaban a estrechar el cerco" sobre Zapatero.
Por todo ello, insisten, lo que está en juego "no es solo un posible caso de corrupción" en España, sino "la credibilidad de los mecanismos europeos de control y supervisión de ayudas públicas".
La petición de investigación a la Comisión Europea no es el único comunicado lanzado esta mañana por los populares. Fuentes del PP han lanzado otro texto para desmentir que que el Partido Popular hubiese llegado a un acuerdo con Zapatero "para que sus hijas no declarasen en el Senado", tal como publica, dicen "un medio de comunicación".
Desde el PP insisten que calificar como "completamente falsa" esa información "que no fue contrastada con los departamento de comunicación ni del Partido Popular ni del grupo parlamentario en el Senado".