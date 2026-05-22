El PP pide a la Comisión Europea que investigue el rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia

El Partido Popular da un paso más en su ofensiva tras la imputación del José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate a Plus Ultra, y ha pedido a la Comisión Europea que investigue el rescate a la aerolínea. Según han comunicado los populares, la petición la ha registrado la europarlamentaria Dolors Montserrat a través de una pregunta parlamentaria dirigida al órgano ejecutivo de la Unión Europea.

El PP lo ha dado a conocer en un comunicado en el que recuerda que el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra fue aprobado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Expresas Estratégicas, autorizado por la Comisión Europea bajo el marco excepcional de ayudas del Estado durante la Pandemia. Según el auto, continúan "la presunta trama habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos".

El origen de esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción fue una solicitud de cooperación internacional de Francia y Suiza en 2024 contra el blanqueo de capitales.

"La Unión Europea no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia", dice Montserrat en su petición. Y llama la atención sobre "la dimensión internacional" de la causa instruida por Calama cuenta con la cooperación judicial de Francia y Suiza y se desarrolla en paralelo a investigaciones estadounidenses.