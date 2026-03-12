Cuerpo garantiza "medidas específicas" para el campo y el transporte ante la subida del precio de los combustibles
- El Gobierno se ha reunido este jueves con patronal y sindicatos para abordar los efectos del conflicto en Oriente Medio
- El ministro avanza que se presentará "con la mayor celeridad posible" y se está "valorando" el bono social eléctrico
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado este jueves que aplicarán "medidas específicas" para el sector agrario y el transporte por carretera ante la subida del precio de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio.
Tras una reunión del Gobierno con la patronal y los sindicatos para abordar el impacto en la economía y el empleo, ha afirmado que se están "valorando" medidas sociales como el bono social eléctrico, pero no ha querido concretar más allá. Al ser preguntado por la prensa sobre el ámbito de la vivienda o el precio de los alimentos, ha repetido que la respuesta del Ejecutivo será "perimetrada y proporcional" a los efectos de la crisis, con "rigor, flexibilidad y capacidad de adaptarlo si fuera necesario".
El primer paquete se aprobará en el Consejo de Ministros "con la mayor celeridad posible", ha dicho, evitando dar una fecha concreta. "Lo antes posible, en los próximos días", ha reiterado ante la insistencia de los medios de comunicación. "No puedo adelantarles el día".
La bonificación general a los combustibles, una medida desaconsejada
Desde el ataque de Estados Unidos e Israel que inició el conflicto, el petróleo y el gas se han encarecido, lo que amenaza con una subida de los precios generalizada por el aumento de los costes.
No obstante, Cuerpo ha subrayado que la situación todavía dista de la sufrida después del inicio de la guerra en Ucrania y ha alejado la posibilidad de aplicar una bonificación general a los combustibles, por las dudas que existen sobre su eficacia y los estudios que apuntan a un traslado a los precios finales. "Parece que en las circunstancias actuales la bonificación sería una de las medidas que menos nos aconsejan", ha afirmado.
Los sindicatos UGT y CC.OO. han insistido en la importancia del control de la evolución de los precios de gasolina y diésel en los surtidores para evitar subidas superiores a las de los mercados de crudo y, al respecto, el ministro ha asegurado que se ha reforzado la monitorización diaria, tanto en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como en su Ministerio y el de Transición Ecológica.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presidido la reunión a la que han asistido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; Transición Ecológica, Sara Aagesen; e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.