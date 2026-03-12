Cuerpo garantiza "medidas específicas" para el campo y el transporte ante la subida del precio de los combustibles

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha garantizado este jueves que aplicarán "medidas específicas" para el sector agrario y el transporte por carretera ante la subida del precio de los carburantes por el conflicto en Oriente Medio.

Tras una reunión del Gobierno con la patronal y los sindicatos para abordar el impacto en la economía y el empleo, ha afirmado que se están "valorando" medidas sociales como el bono social eléctrico, pero no ha querido concretar más allá. Al ser preguntado por la prensa sobre el ámbito de la vivienda o el precio de los alimentos, ha repetido que la respuesta del Ejecutivo será "perimetrada y proporcional" a los efectos de la crisis, con "rigor, flexibilidad y capacidad de adaptarlo si fuera necesario".

El primer paquete se aprobará en el Consejo de Ministros "con la mayor celeridad posible", ha dicho, evitando dar una fecha concreta. "Lo antes posible, en los próximos días", ha reiterado ante la insistencia de los medios de comunicación. "No puedo adelantarles el día".