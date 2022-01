Se buscan donantes vivos de órganos

¿Qué padre no le daría un riñón a su hijo o viceversa? No existe un gesto más solidario que donar un órgano a quien lo necesita para vivir. Hasta hace unos años en España muy pocos se desprendían de algo tan preciado. No por falta de solidaridad sino porque no era necesario. Los órganos donados por personas fallecidas cubrían la demanda existente, pero la situación ahora es distinta.

Desde la Organización Nacional de Transplantes (ONT) aseguran que la reducción de la mortalidad en la carretera ha hecho que los órganos disponibles de personas jóvenes caiga de forma considerable. Los donantes fallecidos, por tanto, cada vez son más mayores. Una excelente noticia que, en este caso, tiene un efecto colateral: hace necesario aumentar la denominada 'donación en vivo'.

El presidente de la ONT, Rafael Matesanz, ha asegurado a RTVE.es que desde hace unos años los esfuerzos se centran en fomentar la donación de órganos de personas vivas. En los últimos cinco años este tipo de trasplantes de donantes no muertos han pasado de representar el 3% del total de las intervenciones a suponer el 10%. La cifra se eleva hasta el 18% si hablamos del resto de la UE.

España, líder mundial de trasplantes España es desde hace 18 años líder mundial de trasplantes de órganos. Los 4.028 realizados en 2009 confirman las cifras récord de nuestro país, que tiene una tasa de donantes que se sitúa en 34,3 donantes por millón de personas, según el Ministerio de Sanidad. Es el doble de la tasa media de la UE y supera en ocho puntos la de EE.UU., lo que pone de manifiesto la solidaridad de los españoles. Incrementar la donación en vivo es uno de los objetivos de la nueva Directiva europea de trasplantes (pdf), impulsada por España y que este martes y miércoles se debate en Bruselas. "Es necesario hacerlo, aunque una donación en vivo siempre es más traumática y dolorosa que el trasplante de un órgano de alguien fallecido", ha asegurado a RTVE.es Amado Andrés, el coordinador de trasplantes del Hospital Doce de Octubre de Madrid, centro líder nacional en número de este tipo de intervenciones. "Siempre es mejor trasplantar órganos de donantes muertos pero cada vez son más mayores, casi la mitad tiene más de 60 años", ha señalado Andrés, quien considera que España no tardará mucho en alcanzar un alto nivel de donantes en vida porque "entre familiares no hay problemas a la hora de ceder un órgano sano para salvar a un padre, madre, hermano o primo". La edad media del donante de órganos fallecido ha pasado de 31 años en 1991 a casi 57 años en 2009. Un 47% de los donantes del año pasado tenía más de 60 años. En cualquier caso, los datos reflejan que los países que basan la donación en personas fallecidas son los que mejor resultado tienen. Es el caso de Portugal, Francia, Bélgica e Italia, que siguen a España en el ranking de países con mayor tasa de donantes. Frente a ellos están los países del norte de Europa, donde los trasplantes más habituales son en vivo pero que tienen tasas inferiores a los 20 donantes por millón de personas.

El modelo español, ejemplo en todo el mundo El liderazgo de España en materia de trasplantes hace que nuestro modelo de identificación de donantes sea ejemplo para el resto del mundo. Así lo asegura el coordinador de trasplantes del Hospital Doce de Octubre, que destaca la figura de estos coordinadores, presentes en todos los centros del territorio nacional y que se encargan de dar toda la información necesaria a los familiares de las personas fallecidas para facilitar la donación. El presidente de la Organización Nacional de Trasplantes comparte la misma opinión y asegura que con la nueva Directiva europea de trasplantes, basada en el modelo español, se podrán salvar más de 20.000 vidas. Según el Consejo de Europa, unos 60.000 europeos están a la espera de un trasplante. El Ministerio de Sanidad se plantea como objetivo impulsar una directiva que permita mejorar la calidad y cantidad de los tratamientos para más de 500 millones de personas, conseguir la autosuficiencia en la donación de tal forma que se frene el tráfico de órganos y crear una red de organizaciones nacionales que dén una mayor calidad y seguridad a los trasplantes. "Es imposible atender el 100% de la demanda", ha destacado Matesanz, quien explica que cada año entre un 5 y un 8% de los pacientes que esperan un trasplante mueren.