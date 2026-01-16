El Hospital 12 de Octubre, en Madrid, ha conseguido llevar a cabo cuatro trasplantes de corazón en solo un fin de semana, algo que nunca se había hecho en España. Nuestro país lleva años siendo líder mundial en trasplantes y el número de estas complejas operaciones ha aumentado gracias a nuevos modelos como la donación en asistolia, explican los profesionales responsables de este éxito.

Esta técnica consiste en donar el órgano no cuando hay muerte cerebral, como suele ser habitual en nuestro país, sino cuando se produce una parada cardiorrespiratoria irreversible, explica el doctor Christian Muñoz, jefe de Cirugía Cardíaca de este centro sanitario.

Muñoz ha destacado que el logro alcanzado demuestra el "compromiso" de distintas áreas del hospital con los trasplantes y ha agradecido la "generosidad de las familias de los pacientes que donan estos órganos".

Casos "complejos": un paciente recibía un corazón por segunda vez Los pacientes que recibieron un trasplante de corazón eran "casos complejos", apunta la doctora María Dolores García Cosío. Alguno de ellos llevaba un largo tiempo de seguimiento y se había deteriorado poco a poco y dos de ellos estaban dependientes de máquinas en una unidad coronaria para poder mantenerse hasta que recibieran un donante. Mientras, uno de los pacientes recibía un corazón por segunda vez. Estos casos son "especialmente complejos por los tiempos de coordinación". La cirugía tiene que darse en el momento adecuado y el órgano no debe estar demasiado tiempo almacenado en frío. Por todo ello, "realmente ha sido un reto más allá de lo que es el número", ha afirmado esta profesional. Los cuatro pacientes han seguido una evolución favorable tras el trasplante. Aquellos ingresados en la unidad coronaria y que sufrían problemas musculares por llevar mucho tiempo encamados están necesitando ahora rehabilitación, "pero sus corazones funcionan a la perfección y están adaptándose a la nueva situación". España llega a los 6.464 trasplantes en 2024 y encadena 33 años como líder mundial: "Somos imbatibles en solidaridad"