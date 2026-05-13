La gestión sanitaria y los cribados centran la campaña en Andalucía y los ataques de la oposición a Juanma Moreno

Lupe vive en Málaga y ha tardado cinco meses en tener una cita con un primer especialista para tratarse un problema en el oído. "El tiempo de espera en esta ciudad es largo", explica a RTVE Noticias, cerca de la estación de tren de María Zambrano. "Necesitaba una visita con el otorrino, el problema lo tengo desde septiembre. Y ahora hasta el mes de octubre no me van a hacer la primera prueba", detalla, con gesto molesto. También nos cuenta que le detectaron un pequeño quiste en un pecho y que la espera hasta ver a un médico y que analizara su caso fue de ocho meses.

Loren es compañera de trabajo de Lupe, ambas hacen tándem en la recepción de un hotel en pleno centro de Málaga. En su caso también tienen problemas para que le den cita pronto para una prueba de endometriosis. "Tienes que insistir mucho para que te deriven o incluso tienes que dramatizar para que te tomen en serio", dice con resignación.

Estos dos casos son un ejemplo de la gran preocupación de los andaluces en estos momentos: la gestión sanitaria y las listas de espera. En abril el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicó un estudio acerca de las actitudes y demandas de los andaluces, y casi el 41% señaló la gestión de la sanidad pública como el problema que más les afecta.

Estos datos aparecieron publicados pocas semanas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciara la disolución del Parlamento y convocara elecciones. Ante este escenario, la gestión de la sanidad se ha convertido en la columna vertebral de esta campaña electoral, sobre todo para los partidos de izquierdas, que quieren erosionar la figura del candidato popular a la reelección. La campaña de la socialista María Jesús Montero se centra en este aspecto, del mismo modo que Por Andalucía y Adelante Andalucía.

Se suma, además, la crisis de los cribados de cáncer de mama, uno de los episodios que más ha marcado esta última legislatura en Andalucía. Desde Amama Sevilla recuerdan a RTVE Noticias que, actualmente, 360 mujeres han desarrollado cáncer en la comunidad autónoma a causa de esta crisis, y tres de ellas han fallecido.

Acusaciones de privatización y de infrafinanciación Además del CIS, el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA) también expone que la sanidad es el principal problema en la región, seguido del acceso a la vivienda y el paro. Este estudio pormenoriza y detalla que a quien más le preocupa esta cuestión es al electorado del PSOE; les siguen Adelante Andalucía y Por Andalucía, aunque a estas dos formaciones su principal problema es el acceso a la vivenda. A los votantes del PP les preocupa más el paro y a los de Vox la inmigración, según los datos del CENTRA. Desde el inicio de la campaña todos los partidos han sacado a relucir sus propuestas en materia de sanidad y han vertido todo tipo de críticas sobre sus adversarios. Sin embargo, el PP y la Junta de Andalucía defienden que año tras año ha crecido la inversión presupuestaria en el Servicio Andaluz de Salud. Fuentes del Gobierno de Juanma Moreno indican a RTVE Noticias que el presupuesto ha ido a más desde el 2022, cuando la inversión fue de 12.500 millones de euros. En 2026 la cifra ascendió hasta los 16.256 millones de euros. La oposición, sin embargo, apunta en otra dirección: la privatización. Ya sea parcial o bien para rebajar las listas de espera, PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía insisten en que cada vez más el Gobierno andaluz apuesta más por un modelo que privatiza la sanidad. La Junta sostiene que el peso relativo de los conciertos sigue por debajo de la media española y que son un instrumento complementario.

Más profesionales y más medios, la única solución según los expertos Desde el Consejo Andaluz de Colegios Médicos son conscientes de la situación que vive la sanidad en la región y apuntan a la contratación de más médicos y personal sanitario como única solución para rebajar, sobre todo, las listas de espera. "Necesitamos más médicos y pagarles más", dice sin dilaciones Alfonso Carmona a RTVE Noticias, presidente de la entidad. "Hay que pagar a los profesionales que trabajan en la sanidad lo que se merecen y dotarles de todos los medios, sobre todo en la atención primaria que es la que resuelve el 80% de los problema de salud de la población", explica, asegurando que si se llevara a cabo una contratación extraordinaria "se podrían reducir de manera radical y efectiva las listas de espera". Comparador de programas electorales de Andalucía 2026: las propuestas de los partidos DatosRTVE Según Alfonso Carmona, el Servicio Andaluz de Salud tiene "una estructura realmente compleja y para llevar a cabo todas las reformas necesarias lleva un tiempo", pero por ello pone el foco en incrementar la dotación de personal sanitario como un primer paso. Asimismo, pide a todas las formaciones políticas "consenso y escucha" para poder tomar las mejores decisiones.