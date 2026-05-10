Feijóo apela a la movilización y pide votar a Moreno frente a "la trama que lidera Sánchez y vigilaba Montero"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado este domingo al presidente de la Junta de Andalucía y candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, en un mitin en Málaga, donde ha hecho un llamamiento a la movilización, porque, ha dicho, "hay mucho en juego". Así, ha pedido el voto para el "equipazo" de Juanma Moreno, del que ha asegurado que "tiene un de los mejores balances", frente a "la mafia que lidera Pedro Sánchez y vigilaba María Jesús Montero".

Se trata del primer acto en el que ambos coinciden desde que arrancara la campaña electoral hacia el 17 de mayo la semana pasada, pues hasta ahora, Feijóo había hecho campaña por Moreno en varios puntos de la geogradía andaluza, pero siempre por separado. "En esta campaña estamos haciendo cada uno lo qu le corresponde. Estamos multiplicando los esfuerzos porque es la tierra más grande y más poblada de España", ha argumentado.

Para Feijóo, Moreno "tiene credibilidad", porque "cuando promete algo, lo cumple". Y en este sentido, ha asegurado que sus palabras están "respaldadas por hechos", algo que ha confrontado con lo que sucede con el PSOE. "Los hechos del PSOE en Andalucía: son el paro, el enchufismo y los eres, y los hechos del sanchismo son la corrupción, el apagón, el accidente de Adamuz y tres meses sin trenes", ha indicado.