Joan Gaspart, expresident del Barça: "Florentino és un trampós"
L'expresident del Barça Joan Gaspar reconeix que l'actual president del Reial Madrid, Florentino Pérez, és un "fora de sèrie" en termes professionals
No és cap secret que la competició entre el Barça i el Madrid va molt més enllà de la gespa. La rivalitat entre els dos clubs ja feia dècades que estava consolidada quan Joan Gaspart, empresari hoteler, va assumir la presidència del Futbol Club Barcelona l’any 2000. Aquell mateix any, Florentino Pérez, també empresari i expolític, era elegit president del Reial Madrid. Des d’aleshores, Florentino ha continuat al capdavant del club blanc, mentre que Gaspart va deixar el càrrec el 2003.
Les seves trajectòries professionals han seguit camins separats, però la relació personal s’ha mantingut. De fet, Gaspart defineix així al programa No se n'ha parlat prou el president madridista: “En l'àmbit personal, trobo el Florentino un tio estupend. En l'àmbit professional és un crac, és un fora de sèrie. En l'àmbit esportiu, és un trampós.” L'expresident del Barça fa referència al fitxatge de Luís Figo per exemplificar que el madridista fa trampes.
Persona non grata
L’expresident blaugrana explica al programa conduït per Laura Rosel com va acabar convertint-se en persona non grata al Santiago Bernabéu. El detonant van ser les seves declaracions sobre la presència femenina a la llotja del club blanc: “L’única senyora que hi havia a la llotja era la senyora dels lavabos.” Segons relata, l’única dona amb accés a aquell espai era la treballadora encarregada de la neteja. Aquella mateixa nit, assegura, el president del Madrid li va trucar per explicar-li que les dones dels directius havien advertit els seus marits que, si deixaven entrar Gaspart, “no sopaven a casa”.
A conseqüència de l’episodi, el club li va enviar una carta que Gaspart assegura que encara conserva penjada a casa, “com si fos un diploma”. Fins i tot, explica, Florentino l’ha vist i li va comentar: “Ei, cabró, què és això?"
El fitxatge de Figo
Gaspart també recorda com el fitxatge de Luís Figo pel grup blanc va marcar les seves relacions amb el Reial Madrid. Segons l’expresident, la nit en què l’afició el va convertir el president del Barça, el jugador li va trucar. El futbolista li va confessar que el seu representant havia signat una clàusula segons la qual hauria de marxar a Madrid si no abonava 500 milions de pessetes. Figo li va demanar un aval bancari per aquesta quantitat amb l’objectiu de garantir la seva continuïtat al Barça. Gaspart, però, no l'hi va concedir.
L’expresident defensa que, si hagués acceptat donar-li aquell aval, Figo probablement s’hauria quedat al club blaugrana. Tot i això, assegura que no canviaria la decisió: “Imagina’t que li dono l’aval i perd. Jo avui no seria aquí, assegut. Els socis del Barça m’haurien perseguit pensant que el Barça pagava els abonaments del Madrid.”
Més enllà de les declaracions sobre Florentino, Gaspart admet també que ell mateix ha recorregut a les mentides en més d’una ocasió dins del món del futbol. Tantes, de fet, que bona part del periodisme esportiu de l’època li va acabar penjant el sobrenom de “Pinotxo”. L’expresident, però, conclou que es devia a la pressió constant que acompanya a les negociacions en la premsa.