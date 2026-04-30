Com s'ha censurat als Estats Units 'Les calces al sol', la novel·la de Regina Rodríguez Sirvent?
No de n'ha parlat prou
- Regina Rodríguez Sirvent és l'autora de ficció més venuda aquest Sant Jordi amb els llibres Les calces al sol i Crispetes de matinada
Regina Rodríguez Sirvent, l'autora de ficció més venuda d'aquest Sant Jordi amb les seves dues úniques novel·les - Les calces al sol i el més recent Crispetes de matinada-, farà el salt als Estats Units aquest estiu amb la seva òpera prima. Però la novel·la hi arriba rebatejada. L'editorial nord-americana ha esborrat la paraula "calces" del títol original. Així ho explica al programa No se n'ha parlat prou, presentat per Laura Rosel.
Canvi de títol
La novel·la està ambientada en bona part als Estats Units i beu directament de l’experiència de l’escriptora quan va treballar d'au-pair durant un any en una família d'Atlanta. Ara la història creua l'Atlàntic en sentit invers per publicar-se aquest estiu en anglès, però ho fa amb un nom completament diferent: Singing to the Sun. La paraula "calces" no ha passat el filtre.
“Si posava la paraula calces al títol del llibre seria un suïcidi literari“
L'autora explica que va plantar cara a la decisió de l'editorial: "Van dir que Kalashnikow sí, però calces no. Em van assegurar que si posava la paraula calces seria un suïcidi literari." Va intentar resistir-s'hi en dues reunions amb el segell americà, però no va tenir èxit. "Vaig insistir que l'arma d'aquest títol era aquesta paraula i que a tots els països on s'ha traduït així, ha funcionat", assegura. No va servir de res, la novel·la s’ha publicat amb el títol: Singing to the Sun.
Negres no, armes sí
La tisora editorial no s'ha quedat al títol. Una de les frases mítiques de la novel·la, en boca de la iaia de la protagonista, tampoc ha passat el filtre. Quan la protagonista truca per Skype des dels Estats Units, l'àvia li deixa anar: "Rita, ¿ahí donde estás hay negros?". Una frase que era, diu l'autora, un dels gags icònics del llibre i que ha passat pel sedàs de la correcció política nord-americana. "Em van dir que ni de conya ho podia posar perquè era políticament incorrecte". A la versió en anglès, la conversa entre la iaia i la neta ha quedat reformulada així: "Rita, ¿ahí donde estás hay armas?".
De les rutes turístiques de Barcelona a Matt Damon
Més enllà de la censura, Rodríguez Sirvent reivindica també l’altra cara que ha conegut de la societat nord-americana: l’enorme bena solidària que els caracteritza: “Després de la jornada laboral allà la gent és capaç de bolcar-se en sopars solidaris o activitats de caritat amb una intensitat que aquí costa de trobar.”
L'autora, que es dedica a fer de guia gastronòmica per Barcelona amb turistes dels Estats Units, ha vist com els seus mateixos clients s'han bolcat ara a organitzar-li actes, festes i presentacions per a la gira d'aquest estiu.
I d'aquestes mateixes rutes ha sortit una connexió cinematogràfica. Una parella, a qui l’escriptora va explicar la trama de la novel·la passejant per Barcelona, li va confessar en acabar el tour que eren amics íntims de l’actor Matt Damon. Gràcies a aquella casualitat, l'autora ha pogut fer arribar a l’intèrpret un exemplar del llibre i, com a complement obligat, unes calces enormes com les que il·lustren la portada del bestseller.
Semblava que el projecte de fer el salt del llibre a la gran pantalla tirava endavant, però a causa de les males relacions polítiques que hi ha actualment entre Estats Units i Espanya el projecte, ara per ara, està encallat.