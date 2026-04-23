Jaume Collboni, alcalde de Barcelona: "És clar que m'han fet ghosting"
- Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, està satisfet amb les relacions amoroses que ha tingut
- No se n'ha parlat prou és un format innovador d'actualitat presentat per Laura Rosel
Jaume Collboni, alcalde de Barcelona pel PSC des de l’any 2023, està molt satisfet de les relacions amoroses que ha tingut. Especialment, comenta al programa No se n'ha parlat prou, de la que té amb la seva actual parella.
Ha tingut dues relacions conegudes: el matrimoni amb el productor televisiu Óscar Cornejo, que va durar cinc anys, i la seva parella actual amb qui, l'any passat, per Sant Jordi, va fer pública una fotografia per primer cop. La seva satisfacció general, però, no li ha evitat passar per les penes quotidianes relacionades amb l'amor i el desamor. “És clar que m’han fet ghosting. A qui no li han fet ghosting?”, assegura Collboni.
El socialista explica, al programa presentat per Laura Rosel, que li han trencat el cor moltes vegades, però que “forma part de l’aprenentatge de l’amor". Tenir decepcions, malentesos i frustracions és important perquè, afegeix, saber estimar "és sempre un aprenentatge."
La relació amb la seva parella
Jaume Collboni va conèixer la seva parella actual just abans de convertir-se en el primer batlle homosexual de Barcelona. No té clar sí, quan el van nomenar a l'alcaldia, la seva parella es va plantejar deixar-ho, però sí que han debatut sobre com serien les seves vides si ell no hagués estat el guanyador de les eleccions: "Aquesta és una feina molt absorbent i exigent, et treu atenció". És per aquest motiu que l'alcalde intenta tenir molta cura i dir "t'estimo" cada dia.
Va ser precisament, la seva parella, qui va fer el pas per formalitzar la seva relació. El va dur al terrat del seu pis, al barri de Poble-sec on, sense avís previ, havia muntat un pícnic. Quan va veure l'escena, així i tot, Collboni ja es va imaginar per on anaven els trets. Ara, afirma, rememoren aquell moment molt sovint.
L’amor cap a la seva mare
L'amor sap l'alcalde, no és només cosa de parella. També va de família. La seva va ser diagnosticada, fa un temps, amb alzheimer. Jaume Collboni expressa que, quan es tracta d'una malaltia d'aquest calibre, la relació implica una dedicació especial, concretament, un esforç emocional extra que és molt intens.
Malgrat que l'evolució de la malaltia és, en el cas de la seva mare, lenta, sap que arribarà un moment en què no es recordarà d'ell. Tot i que li fa molta por, assegura que està preparat. Des del diagnòstic, el seu vincle ha canviat per complet: "Quan els pares es fan grans hi ha un reset en la relació i, amb una malaltia com aquesta, és molt més ràpid".
Collboni recorda, també, la darrera vegada que el seu pare li va dir que l'estimava. Era a l'Hospital del Mar, mentre el seu pare patia una malaltia de la que, afortunadament, es va salvar. El seu pare acabava de recuperar la consciència després de, pràcticament, dos mesos a la UCI. L'alcalde remarca la importància de verbalitzar l'amor als altres, i de conservar els rituals: "És important demostrar que estàs construïnt una cosa bonica, entre dos".