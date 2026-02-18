Collboni sosté que el topall als lloguers ha funcionat: "S'ha acabat el 'xollo'"
- L'alcalde de Barcelona planteja prohibir la venda d'habitatges als estrangers no comunitaris
- El batlle defensa la regulació del burca, però creu que la prohibició "tampoc aconseguiria l'objectiu"
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que el topall de lloguers que aplica la ciutat "està funcionant". "En habitatge hem aturat la pujada dels preus dels lloguers, a diferències d'altres ciutats com Madrid", ha apuntat.
"Aquells que comprin per especular, per llogar, han de saber que a Barcelona s'acaba el 'xollo'", ha sostingut Collboni en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4. Pel batlle, amb la regulació dels lloguers de temporada i la retirada de les llicències de pisos turístics el 2028 s'acabarà amb l'alça dels preus de l'habitatge.
“🗣️ "Aquells que comprin per especular, per llogar, han de saber que a Barcelona s'acaba el xollo"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
☕ Jaume Collboni defensa que el topall als preus de lloguer "està funcionant"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/TgkLvHkQPU“
Sobre els detractors del topall als preus del lloguer pel seu descens en l'oferta de pisos, Collboni els respon que ara a Barcelona "hi ha 1.500 contractes de lloguer més que abans de la regulació".
Proposa prohibir la compra a estrangers extracomunitaris
Més enllà d'aquestes mesures davant la "crisi habitacional", l'alcalde planteja que es prohibeixi la compra d'habitatges als estrangers no comunitaris. "Ho prohibiria si no és per viure", ha assenyalat davant compres especulatives o per segones residències i les xifres recents que revelen que un 25% de les compres són fetes per estrangers, en barris com la Barceloneta s'enfila fins al 50%.
"Tenir piset a Barcelona per dues setmanes, no és admissible en les ciutats europees", ha asseverat el batlle. Segons ha explicat "són superrics que compren pisos en diverses ciutats del món" i que la majoria "són d'altres continents".
En aquesta línia, Collboni ha deixat clar que això "és competència de l'Estat" i ha demanat al govern d'Espanya "ser més contundent" amb la mesura proposada de doblar els impostos als no residents extracomunitaris que comprin habitatges.
Nou ajut de 400 € pel lloguer
En matèria d'habitatge, l'alcalde també ha anunciat que l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa els pròxims dies "un nou ajut per ajudar la gent que té risc de quedar-se sense casa". Es tracta d'un ajut de 400€ per persones més grans de 55 anys amb vulnerabilitat residencial i per a famílies monoparentals per "complementar els lloguers" quan el seu esforç econòmic per pagar el lloguer superi un terç dels seus ingressos.
“☕ Jaume Collboni anuncia que l'Ajuntament de Barcelona llançarà una ajuda "d'escut social" en habitatge per "complementar els lloguers"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
🗣️ "Posem en marxa un nou ajut per ajudar la gent que té risc de quedar-se sense casa"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/rHRDXICq0V“
Aquest ajut complementaria el que fa un parell de mesos ja va posar en marxa el consistori dedicat a famílies vulnerables amb fills a càrrec de 1.500€ per pagar el lloguer.
A favor de regular el burca
Després del fracàs de la proposició de llei de VOX per prohibir el burca i el niqab en espais públics, l'alcalde de Barcelona ha defensat una "regulació" dels vels integrals per motius de "seguretat" amb "unes regles comunes i compartides".
"La prohibició en si mateix tampoc aconseguiria l'objectiu", ha assenyalat Collboni. Segons el batlle, l'objectiu "és que les dones siguin de l'origen i la religió que siguin, tinguin la capacitat de decidir lliurement com volen vestir en l'espai públic i en l'espai privat".
“☕ Collboni defensa la regulació del burca però creu que la prohibició "tampoc aconseguiria l'objectiu"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
🗣️ "El burca no m'agrada, és una forma de negar la identitat de la dona. L'objectiu és que les dones tinguin la capacitat de decidir lliurement"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/D5zlZRBXJy“
"És un debat que la ultradreta fa emergir periòdicament per assenyalar els diferents o els immigrants", ha acusat Collboni sobre la proposta de VOX. A més, els ha recriminat que posen el "focus en barris populars i en la gent més humil" on els vels integrals diu que no tenen presència ni siguin un problema de convivència. "Si n'he vist algun (de vels integrals) ha estat a passeig de Gràcia, de senyores molt riques que compren bolsos que ningú es pot comprar", ha apuntat sobre el fet que siguin turistes de països on les dones solen portar aquestes peces de roba.
"Disconforme" per empreses al MWC amb vincles amb l'exèrcit israelià
L'alcalde ha anunciat que han traslladat a Fira de Barcelona la seva "disconformitat" per la presència al Mobile World Congress (MWC) de nou empreses que tenen vincles amb l'exèrcit israelià. "Fira diu que són contractes entre privats i que no poden fer més", ha explicat. A més, ha deixat clar que no es refereixen a les empreses "d'origen israelià", sinó les que "estan vinculades amb els territoris ocupats o tenen vinculació amb el Ministeri de Defensa d'Israel".
“☕ Collboni explica que ha traslladat a Fira de Barcelona la "disconformitat" per la presència al MWC d'empreses en la "zona grisa" relacionades amb el Ministeri de Defensa d'Israel— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
🗣️ "Diu que són contractes entre privats i que no poden fer més"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/yuxdozePud“
"El nostre compromís per la causa palestina està més que contrastat", ha reivindicat Collboni. En aquest sentit, ha destacat l'exclusió en la contractació pública de la llista d'empreses que tenen negocis en els territoris ocupats publicada per l'ONU i els projectes de cooperació amb Ramal·lah i Betlem. "Tinc prohibida l'entrada al país", ha recordat per haver pres aquestes decisions.
Crida contra l'incivisme
En l'entrevista, l'alcalde també ha fet una crida contra les "conductes incíviques" després que entri en vigor la nova ordenança de convivència. Ho ha fet ensenyant una foto del carrer Sardenya on es mostren mobles i deixalles al costat de contenidors de residus. "Aquests són comportaments que volem combatre i sancionar de manera més exigent", ha defensat.
Sobre el cobrament de les multes que se situa ara en el 52%, Collboni ha assenyalat que els agents de la Guàrdia Urbana ara van equipats amb aparells perquè es puguin pagar amb targeta immediatament, així com que aviat també es podrà fer amb bizum.
“☕ Jaume Collboni reivindica que la nova ordenança de convivència de Barcelona "eximeix a les persones vulnerables de les sancions"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
🗣️ "No és la pretensió d'una ordenança de civisme resoldre els problemes de desigualtat a la ciutat"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/pMaBpI4tQO“
Sobre les crítiques d'entitats com Arrels, el batlle ha reivindicat que aquesta ordenança eximeix per primera vegada a les persones vulnerables de les sancions. Tot i això, ha destacat que "no és la pretensió d'una ordenança de civisme resoldre els problemes de desigualtat a la ciutat". En aquesta línia, ha celebrat el procés de regularització de migrants com "una gran notícia per treure gent del carrer", ja que ha apuntat que molt del sensellarisme a Barcelona és per la impossibilitat d'accedir a un habitatge per la manca de papers.
Demana respecte per Felipe González
Sobre les relacions entre la direcció actual del PSOE amb l'expresident d'Espanya Felipe González, Collboni ha demanat "respecte" i "serenitat" a les files socialistes. "No comparteixo les posicions de Felipe González dels darrers anys, crec que no el reconec, però respecto la figura i mereix un respecte", ha asseverat.
“🗣️ "No comparteixo les posicions de Felipe González dels darrers anys, crec que no el reconec, però respecto la figura i mereix un respecte"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 18, 2026
☕ Jaume Collboni crida a la "serenitat" a les files socialistes
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/Q2PktfkNvp“
L'alcalde ha recordat que González "va aconseguir universalitzar la sanitat i l'educació, democratitzar l'exèrcit i posar Espanya dins la Unió Europea".