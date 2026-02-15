Entra en vigor la modificació de l'ordenança de civisme a Barcelona
- Les sancions als infractors s'incrementen fins als 3.000 euros i es posen mesures per accelerar el cobrament de les multes
- El nou text és fruit de l'acord entre el govern municipal socialista, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana
Aquest diumenge ha entrat en vigor la modificació de l'ordenança de civisme a Barcelona. Durant l'últim mes l'Ajuntament ha fet campanyes i ha desplegat un equip de 400 informadors a peu de carrer per explicar-la i resoldre dubtes, i a partir d'ara els agents de la Guàrdia Urbana ja poden sancionar els infractors de la norma.
El text es va aprovar en l'últim ple municipal de l'any passat, celebrat el 19 de desembre, i va rebre els vots a favor del PSC, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. És fruit d'un pacte entre el govern municipal socialista i les altres dues formacions per actualitzar una norma que es va aprovar per primer cop fa dues dècades.
La nova ordenança introdueix noves conductes considerades incíviques i endureix les sancions, que poden arribar als 3.000 euros per les rutes alcohòliques o fins a 1.500 euros per les botellades que es facin en zones on hi ha menors o que puguin incitar-los al consum d'alcohol.
Les multes són de fins a 600 euros quan es pertorba la tranquil·litat ciutadana, és a dir, quan es perjudica el descans veïnal. Pel que fa a orinar al carrer, el text introdueix agreujants que augmenten les sancions en alguns supòsits. Per exemple, es castiga amb fins a 750 euros quan es fa als voltants de lavabos públics o de lliure accés al públic, d'establiments de concurrència pública, com musicals o de restauració, i a carrers d'una amplada de 4 metres o inferior. A banda, es castiguen actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, com ara l'exhibicionisme o la masturbació en públic.
En el cas de les pintades, la modificació inclou que les persones que les facin en llocs no autoritzats siguin castigades amb fins a 600 euros i també penalitza que es promogui, afavoreixi o col·labori amb aquesta activitat. A més, l'infractor ha d'assumir el cost de la neteja o reparació de l'espai malmès, sens perjudici també de la imposició de la sanció corresponent.
Una altra de les novetats importants és que per assegurar el cobrament de les multes, sobretot entre els turistes, la Guàrdia Urbana disposarà de datàfons perquè els infractors facin el pagament en el mateix moment a peu de carrer.
Més neteja en el marc del 'Pla Endreça'
En paral·lel, l'Ajuntament ha informat aquest diumenge que enguany reforçarà el dispositiu de neteja viària amb 37 noves brigades i 66 persones més cada dia. El reforç té un cost mensual de 539.000 euros i permetrà, segons el consistori, arribar a una mitjana de 1.980 operaris diaris treballant als carrers de la ciutat.
Entre les actuacions que s'amplien destaca la cobertura del servei de neteja d'orins i taques, que creix un 13% amb cinc equips addicionals i l'augment de freqüències. També s'incrementa un 21% el servei de neteja de parcs amb cinc nous equips, especialment als districtes de Sant Andreu i Sant Martí.
A Sant Andreu es reforça la neteja en una quarantena d'espais, com el Parc de la Maquinista, la Llosa del Bon Pastor, el Parc de la Pegaso o la plaça Nadal. A Sant Martí, l'actuació s'estén a 65 espais, entre els quals el Parc del Maresme i diversos interiors d'illa del barri de la Verneda. Els equips de tarda permeten la neteja diària de parterres i zones verdes, així com l'augment de la freqüència de recollida de papereres.
Pel que fa a les brigades de barri, el 2026 n'hi haurà un total de 33, un 26% més que l’any anterior. L'increment és especialment significatiu als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris, que passen d'una brigada diària el 2025 a 10 el 2026. Aquestes brigades executen tasques polivalents com la neteja de solars i escales, el reforç en la retirada de taques, l'eliminació d'herbes no desitjades o l'actuació en punts considerats crítics.
El reforç inclou també actuacions específiques a la resta de districtes. A Ciutat Vella, s’amplia la freqüència de neteja de contenidors i bústies pneumàtiques. A l'Eixample, es reforcen espais d’alta intensitat d’ús com la Canòpia, els eixos verds i l’entorn de la Sagrada Família.
A Sants-Montjuïc, s'intensifica la neteja a la Marina del Prat Vermell, mentre que a les Corts es potencia la neteja de taques amb aigua a pressió, a Sarrià-Sant Gervasi s'incorpora una brigada a Vallvidrera-Les Planes, i a Gràcia es reforcen els accessos al Parc Güell.