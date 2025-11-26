Collboni perd la qüestió de confiança i queda pendent d'una moció de censura
- Només hi han votat a favor PSC i ERC i els comuns s'hi han abstingut
- Si cap grup presenta un candidat alternatiu amb majoria del ple, els pressupostos s’aprovaran automàticament l'1 de gener
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, recorre per segon any consecutiu a una qüestió de confiança vinculada als pressupostos i s'emporta el mateix resultat: una derrota. Sense suport de la majoria -només hi han votat a favor PSC i ERC- el futur dels comptes del 2026 queda en mans d'una possible moció de censura.
És l’última vegada que el batlle pot recórrer a aquest instrument, limitat a dues ocasions per mandat. Per tant, els comptes del 2027 hauran d’aprovar-se tant sí com no mitjançant acords polítics. L'escenari torna a evidenciar la manca d'entesa amb els comuns, que s'hi han abstingut.
Pot haver-hi un candidat alternatiu?
L'oposició disposa ara d'un mes per presentar una moció de censura amb un candidat alternatiu que sumi la majoria absoluta del ple (21 regidors dels 41). El termini s’esgota el 29 de desembre, primer dia laborable després de complir-se el període legal.
Tot i això, la falta d’acord entre les formacions fa improbable que s’articuli una candidatura capaç de desbancar l’alcalde. Si no es presenta cap moció, els pressupostos s’aprovaran de manera automàtica i es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona abans del 31 de desembre, entrant en vigor l’1 de gener del 2026.
Collboni: "La ciutat tindrà pressupost"
Tot i perdre la qüestió de confiança, Collboni s’ha mostrat contundent: “La ciutat tindrà pressupost l’1 de gener, superior als 4.000 milions d’euros, i ho haurem aconseguit sense apujar impostos ni a famílies ni a pimes.” Segons ha defensat, el projecte respon a les necessitats bàsiques de la ciutadania i reforça les polítiques d’habitatge i les oportunitats econòmiques.
L’alcalde ha remarcat també que els comptes expressen “un model de ciutat” que ha possibilitat un acord amb ERC i converses amb Barcelona en Comú, i ha insistit que això “no exclou” la resta de grups. També ha assegurat que el seu govern manté la mà estesa per negociar altres qüestions fins al final del mandat.
‘Sí’ d’ERC, abstenció de BComú i ‘no’ de la resta
Des d’ERC, Jordi Castellana ha reivindicat que el seu grup ha contribuït a “millorar” el projecte amb més recursos per a habitatge, l’augment del recàrrec turístic i reforç per al català.
En canvi, la líder de BComú, Gemma Tarafa, ha remarcat que no dona la seva “confiança” a Collboni i ha criticat la seva “inacció” davant d’una Barcelona que, segons ha dit, està cada vegada més exposada a “paràsits” com els grans operadors turístics, les franquícies i els especuladors. Ha advertit el batlle que té “la resta de mandat per virar cap a l’esquerra”.
JuntsxBCN, PP i Vox han votat en contra. Jordi Martí, de Junts, ha afirmat que Collboni “està sol” i que “la ciutat no el vol”. Des del PP, Daniel Sirera ha acusat l’alcalde de governar “només per a un bloc i una ideologia”.
"Avui @jaumecollboni ha tornat a fracassar. El Consell Plenari de @bcn_ajuntament li ha donat l'esquena fent-li perdre la Moció de confiança després de rebutjar-li el projecte de Pressupost per el 2026. El seu aïllament i la seva desconnexió amb la realitat són preocupants.