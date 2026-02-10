La meitat dels vianants de Barcelona pateix estrès i inseguretat viària
- Un 78% dels vianants identifica els patinets com els vehicles més insegurs, segons un baròmetre del RACC
El primer baròmetre del RACC que analitza la mobilitat dels vianants de Barcelona conclou que el 53% de les persones assegura patir estrès quan camina per la ciutat. A aquesta xifra se li afegeix que gairebé la meitat dels enquestats sent inseguretat viària com a vianant. Si ho comparen amb cinc anys enrera, el 79% dels vianants considera que l'estrès de caminar per la ciutat ha augmentat.
Aquest estudi realitzat pel RACC pretén identificar els principals factors de risc de l'accidentalitat en els vianants, així com analitzar els comportaments que els hi generen estrès o inseguretat viària. Per a fer-ho, s'ha fet una enquesta a 1.200 vianants de Barcelona i s'han observat a 9.461 vianants i 11.185 vehicles en 12 punts de la ciutat.
Segons el baròmetre, un 29% dels vianants considera que caminar per Barcelona és "molt" o "bastant" difícil. Aquesta sensació augmenta fins a la meitat en el cas de les persones més grans de 70 anys.
El 78% dels vianants assenyalen els patinets com els vehicles que més inseguretat provoquen. Li segueixen les furgonetes i els camions amb un 59% i els usuaris de bicicletes elèctriques amb un 56%.
En aquest baròmetre es mostra que els vianants suspenen els espais compartits amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP). Un 38% es declara "bastant insatisfet" i un 16% s'expressa com a "molt insatisfet".
Preguntats pels comportaments dels vehicles que més inseguretat viària generen, un 82% dels vianants assenyala la velocitat excessiva, un 78% la circulació per la vorera i un 69% la manca de respecte pels passos de vianants. Així doncs, 8 de cada 10 vianants veu inseguretat en l'ocupació de la vorera pels vehicles de distribució.
Caminar amb el mòbil o travessar en vermell
Entre els comportaments de risc dels vianants observats pel baròmetre, es conclou que una de cada tres persones camina amb el mòbil a la mà per Barcelona. També assenyala que un terç dels vianants travessa els passos en vermell i que un 23% creua el carrer fora dels passos de vianants.
Recomanacions del RACC
Des del RACC proposen ampliar i millorar les infraestructures pels vianants, així com revisar els espais que es comparteixen amb altres vehicles. Un exemple que posen és indicar amb senyals com "Esperi vianant" per on s'ha de creuar els carrils bici com es fa amb els passos de zebra.
Algunes altres de les propostes són facilitar la càrrega i descàrrega de camions i furgonetes en zones de vianants, obligar les empreses de repartiment a formar als seus treballadors o ubicar radars pedagògics amb comptadors de velocitat.