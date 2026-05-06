Parlon reconeix que no era "el millor moment" pel pla pilot de mossos en centres educatius
- La consellera d'Interior defensa la prova perquè "es reforça la funció de mediació, de manera voluntària"
- Parlon demana no aprofitar l'assassinat d'Esplugues per "generar por i alarma a la societat"
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat el pla pilot per incorporar mossos de paisà en centres educatius, però ha reconegut "que la mesura no ha vingut en el millor moment" al coincidir amb el conflicte laboral dels docents. Malgrat això, la màxima responsable del cos policial ha destacat que els agents poden ser "més recursos i eines" per complementar a l'educador social i al mediador intercultural en casos d'absentisme o assetjament escolar.
"Ningú ha imposat el projecte. Estem fent un gra massa", ha afirmat Parlon en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, fent referència a que els centres poden decidir si participen en el pla pilot.
La consellera ha explicat que la novetat del pla dels mossos és que "es reforça la funció de mediació, de manera voluntària" entre el cos policial i la direcció dels centres educatius en la resolució de problemes. En aquest sentit, ha deixat clar que l'agent "no estarà assegut a les classes ni impartirà la matèria", així com que "no va armat, ni està a les aules". En total, en aquest pla estava dissenyat amb sis mossos que donarien cobertura a 14 centres, encara que prop de la meitat han declinat participar-hi.
Davant la polèmica que ha generat la mesura, Parlon ha carregat contra els crítics. "Quin missatge li estem donant a la societat? Que els mossos aniran a les escoles armats a estigmatitzar els centres? No em sembla adequat", ha retret.
Un altre punt que ha defensat Parlon és la necessitat que els Mossos facin "més prevenció i menys reacció" per evitar arribar tard. Per aquest motiu, creu que "la perspectiva del mosso pot aportar i no restar" en un centre educatiu.
Preguntada pel fenomen de les bandes juvenils que van a les portes dels instituts a reclutar, la consellera ha admès que cal "estar amatents socialment": "És un fenomen que existeix. No hem de negar els problemes, sinó abordar-los sempre que es pugui de manera preventiva".
Descarta el mòbil terrorista en l'assassinat d'Esplugues
Sobre l'assassinat dissabte passat d'una dona de 41 anys a Esplugues, Parlon ha afirmat que no està "del tot contrastat" que l'autor del crim hagués proferit crits islamistes, tal com havien assegurat alguns testimonis a través de xarxes socials. "Mai es pot descartar res, però el mòbil terrorista no és la hipòtesis", ha assegurat, sobre les investigacions policials del cas.
La consellera ha explicat que el detingut per la mort de la dona "tenia una conducta delirant" i que "estava totalment desequilibrada". Tot i això, ha destacat la "gravetat dels fets" i que s'ha emmarcat en un cap de setmana "molt greu" on hi ha hagut diversos apunyalaments i una altra víctima mortal per arma blanca. "És un cop molt gran de cara a l'opinió pública i les percepcions de la ciutadania d'inseguretat", ha assenyalat.
Malgrat aquests casos d'apunyalaments mortals, Parlon ha demanat que no s'aprofiti l'assassinat d'Esplugues per "generar por i alarma a la societat". "M'estic referint als partits que es dediquen a confrontar", ha puntualitzat, en referència a Vox. En aquesta línia, ha criticat els "sil·logismes" que fan aquestes formacions quan relacionen l'origen de procedència dels autors dels fets delictius i ha reclamat un "debat pausat" sobre la criminalitat a Catalunya amb "dades"
La consellera també ha volgut refutar la idea que hi ha més criminalitat a Catalunya perquè hi ha més població nouvinguda. "No hi ha més homicidis, és una tendència molt lineal i molt baixa", ha assegurat. En aquest sentit, s'ha mostrat contrària a difondre la nacionalitat dels autors dels fets delictius com s'ha decidit fer al País Basc perquè no sempre dona "informació de rigor". "Alguns partits utilitzen la nacionalitat i les creences per estigmatitzar les persones", ha afegit.
Davant la iniciativa del PP per incrementar les penes per la tinença d'armes blanques, Parlon s'ha mostrat més partidària de la "pedagogia" per evitar la seva presència en àmbits d'oci, però sí que ha apostat per augmentar les penes de presó per portar armes de foc si està relacionat amb algun negoci criminal com el tràfic de marihuana.