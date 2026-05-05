Cinc residents a Catalunya viatgen al creuer amb un brot d'hantavirus
- Al vaixell ja han mort tres persones i hi ha diversos casos sota investigació del total de 149 viatgers, 14 de nacionalitat espanyola
- Les autoritats sanitàries espanyoles i internacionals segueixen de prop l’evolució de la situació mentre Canàries es prepara per atendre el vaixell
Cinc persones residents a Catalunya viatgen al creuer MV Hondius on s’ha declarat un brot d'hantavirus i que hauria causat la mort de tres persones durant la seva travessia per l'Atlàntic. El vaixell valora atracar a Las Palmas de Gran Canaria o a Santa Cruz de Tenerife.
A bord, al vaixell hi viatgen 149 persones entre passatgers i tripulació, de 23 nacionalitats diferents. D’aquestes, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola, segons ha informat l'operadora neerlandesa Oceanwide Expeditions, propietària de l'embarcació. La companyia ha confirmat a més el trasllat d'un passatger a Sud-àfrica per a rebre tractament en una unitat de vigilància intensiva, hi ha actualment dos tripulants amb símptomes respiratoris aguts —un lleu i un altre greu— que "requereixen atenció mèdica urgent".
El creuer, que navega sota bandera dels Països Baixos, es troba actualment fondejat davant les platges de Paria a Cap Verd (arxipèlag volcànic davant la costa nord-oest d'Àfrica), després que les autoritats locals no hagin autoritzat l’atracament per motius de "seguretat pública nacional". El vaixell està a unes 800 a 900 millas náuticas de les Illes Canàries, uns 1480-1600 km.
Tres morts i diversos casos sota investigació
L’alerta sanitària es va activar el passat 2 de maig, quan l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va rebre una notificació del Punt Focal Nacional del Reglament Sanitari Internacional del Regne Unit. En aquell moment, es va informar de l’existència d’un brot de malaltia respiratòria greu d’origen inicialment desconegut, amb tres defuncions confirmades i un cas en estat crític.
Segons l’Agència de Salut Pública, també s’han notificat dos casos sospitosos addicionals amb símptomes respiratoris lleus o gastrointestinals. Dos dels passatgers morts havien viatjat prèviament per diversos països de Sud-amèrica abans d’embarcar al creuer.
El creuer va partir el passat 20 de març des de Ushuaia, a la Patagònia argentina, i ha navegat per l'Antàrtida continental, les Malvines, Geòrgia del Sud, l'illa Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena i Ascensión, abans d'aconseguir aigües capverdianes el passat 3 de maig.
Canàries, possible destinació per emergències mèdiques
Davant la impossibilitat de fer escala a Cap Verd, les Illes Canàries es perfilen com una possible destinació si el vaixell necessita atenció mèdica urgent. El Ministeri de Sanitat està preparant un protocol d’emergència per respondre a una eventual sol·licitud d’assistència del creuer.
A bord del vaixell ja hi ha personal mèdic de l’Organització Mundial de la Salut, mentre les autoritats sanitàries dels estats implicats duen a terme la investigació epidemiològica i coordinen les accions de salut pública necessàries per garantir la seguretat sanitària global.
Des del primer moment de l’alerta, s’ha activat la coordinació entre la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat, el Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat. L’objectiu és garantir el seguiment dels residents catalans i la seguretat sanitària de totes les persones afectades.
Què és l’hantavirus i quin risc hi ha?
Els hantavirus són virus transmesos principalment per rosegadors i poden infectar les persones a través del contacte amb orina, femta o superfícies contaminades. El període d’incubació acostuma a situar-se entre dues i quatre setmanes després de l’exposició.
L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha remarcat que els hantavirus presents a Europa no es transmeten de persona a persona i que no s’ha detectat cap cas d’infecció a Espanya. Per aquest motiu, el risc general de transmissió es considera “molt baix”.
Existeixen diferents formes de presentar-se de la malaltia. A Amèrica, alguns tipus d’hantavirus poden provocar la síndrome cardiopulmonar, una forma greu amb una letalitat entre el 35-50%, mentre que a Europa predominen altres variants associades a afectacions renals. Actualment, no existeix un tractament específic per a aquesta infecció.