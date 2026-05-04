Cap de setmana amb diversos apunyalaments a l'àrea de Barcelona
- Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets, que han deixat almenys una víctima mortal i diversos ferits greus
Un home passarà aquest dimarts a disposició judicial acusat d’haver apunyalat mortalment una jove dissabte a Esplugues de Llobregat, en ple carrer. L’Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial i ha convocat aquesta tarda una concentració davant del consistori per condemnar la mort violenta de la dona.
Veïns del municipi han portat flors i espelmes al lloc dels fets en record de la víctima. Segons fonts de la investigació, tot apunta que l’autor no tenia cap relació prèvia amb la jove. Els Mossos d’Esquadra mantenen l’home detingut mentre revisen les càmeres de seguretat de la zona i prenen declaració als testimonis.
“🚔 Dos apunyalaments mortals aquest cap de setmana.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 4, 2026
Un menor detingut per la mort d'un home al Raval | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/9bdxBuJhWt“
Apunyalament mortal al Raval
Un segon apunyalament mortal va tenir lloc dissabte a la nit al barri del Raval, a Barcelona. La víctima, un home adult, va ser traslladada en estat crític a l’hospital, on finalment va morir a causa de les ferides. La Guàrdia Urbana va detenir un menor d’edat com a presumpte autor dels fets.
El jove va passar aquest diumenge al vespre a disposició de la plaça 3 de la secció de menors del tribunal d’instància de Barcelona, que va acordar el seu internament en règim tancat per un suposat delicte d’homicidi.
Altres incidents greus amb arma blanca
També a Barcelona, un menor va resultar apunyalat a prop del recinte on s’hi celebra la Fira d’Abril, a la zona del Fòrum. El ferit continua ingressat a l’hospital en estat greu.
A l’Hospitalet de Llobregat, una baralla amb armes blanques va acabar amb dos homes ferits, un d’ells també en estat greu. Els cossos policials investiguen les circumstàncies dels fets i no descarten noves detencions.