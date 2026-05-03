Detingut un home a Arenys de Mar per agredir sexualment una dona i intentar matar-la
- Utilitzava perfils falsos per seleccionar possibles víctimes i té antecedents per fets similars als Estats Units
- La policia recorda la importància d'evitar compartir dades o donar diners a persones que s'han conegut a través d'aplicacions
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 16 d’abril un home de 30 anys a Arenys de Mar acusat d'agredir sexualment i intentar matar una dona a qui havia conegut a través d'aplicacions de missatgeria instantània. La investigació va començar a mitjans de febrer, arran de l’ingrés d’una víctima a l'UCI de l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona en estat crític. La dona presentava lesions molt greus, compatibles amb una agressió sexual, així com diverses fractures.
Segons fonts policials, el detingut utilitzava diversos perfils falsos en plataformes digitals per establir contacte amb dones. Un cop es guanyava la seva confiança, iniciava una dinàmica de control i manipulació. Les aïllava progressivament del seu entorn, les sotmetia a pressions psicològiques i acabava extorsionant-les per obtenir diners. En aquest cas, la violència va escalar fins arribar a agredir-la física i sexualment.
Amb les proves recopilades, els investigadors van aconseguir identificar el sospitós, que ja tenia antecedents als Estats Units per fets similars. L’autoritat judicial va emetre una ordre de cerca i detenció, i finalment va ser arrestat i posat a disposició judicial. Se li imputen delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, delictes contra la integritat moral i extorsió. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó provisional.
Precaucions bàsiques per a protegir-se d'enganys
Aquest cas posa de manifest els riscos associats a l'ús d'aplicacions de cites i missatgeria, especialment quan es tracta de persones desconegudes. Els Mossos d'Esquadra recomanen extremar les precaucions i seguir algunes pautes bàsiques per evitar situacions de risc i ser víctimes d'enganys:
- No interactuar amb persones desconegudes o perfils sospitosos: No s'han d'acceptar converses, invitacions ni trucades de persones desconegudes, especialment si el perfil no té foto real, té poca activitat o presenta indicis que generen desconfiança. La policia recorda que els perfils falsos sovint s'utilitzen per guanyar confiança, obtenir informació personal o cometre estafes. Davant de qualsevol sospita, el més adient és bloquejar el contacte i denunciar-lo a la plataforma.
- Desconfiar de missatges inesperats o amb to d’urgència: Sempre s'ha de sospitar de missatges que reclamen una resposta immediata, demanen dades personals, codis de verificació o diners perquè solen ser intents d’estafa, encara que aparentin provenir d'un contacte conegut. En cas de dubte, cal verificar la informació per una altra via abans de respondre.
- No clicar en enllaços ni descarregar arxius d'origen desconegut: Els enllaços rebuts per missatgeria poden conduir a webs fraudulentes o instal·lar programari maliciós al dispositiu. Si no s'està segur de qui envia un missatge o del seu contingut, és millor no obrir cap enllaç, ignorar-lo i denunciar-lo a la plataforma.
- Revisar i limitar la configuració de privacitat: Molts usuaris desconeixen que és possible configurar les aplicacions per posar límits a qui pot veure la foto de perfil, l'estat o altra informació personal. Evitae que aquestes dades siguin públiques redueix el risc de suplantació d'identitat i d'enganys.
- Protegir els comptes personals i mantenir els dispositius actualitzats: És altament recomanable activar la verificació en dos passos i utilitzar sistemes de bloqueig com el PIN, l'empremta digital o el reconeixement facial. També mantenir el mòbil i les aplicacions actualitzades per corregir possibles vulnerabilitats de seguretat.
També cal tenir en compte que les dones que pateixen una situació de violència masclista disposen d'un servei d'atenció permanent que funciona de manera ininterrompuda durant tot l'any a través dels números de telèfon 016 o 900.900.120, que són gratuïts i confidencials. També poden trucar al telèfon d'emergències 112 o demanar assessorament policial via missatgeria instantània al número de whatsapp 601.00.11.22.