Cafè d'idees

Ada Colau, sobre el front d'esquerres: "Tothom que pugui ajudar, que s'hi posi"

  • Alerta a Sánchez que "sol no se'n sortirà, ni de lluny" i que el govern "està resistint"
  • L'exalcaldessa de Barcelona critica Collboni: "No té model de ciutat. S'ha aturat Barcelona. Vol flotar en el poder"
Beatriz Gálvez Garcés
L’exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha alertat que el moment polític actual és d'"excepcionalitat històrica" i ha defensat la necessitat de reforçar un front ampli d’esquerres per sostenir els governs progressistes. "Hi ha un Govern de coalició progressista que resisteix, però que està resistint", ha afirmat, i ha advertit que el president espanyol no pot afrontar la situació en solitari: "Pedro Sánchez sol no se’n sortirà, ni de lluny".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, l’exlíder dels Comuns ha estat contundent en la seva crida a la implicació política: "Tothom que pugui ajudar, que s’hi posi. Si no tens ganes d’ajudar, millor apartar-se", ha dit, tot reivindicant una resposta col·lectiva davant l’avenç de les forces reaccionàries.

El paper de Podemos i la responsabilitat d’ERC

En aquest sentit, Colau ha defensat que el projecte de front ampli "ha de comptar amb Podemos" i ha apel·lat directament a Esquerra Republicana (ERC). Segons ha dit, ERC ha d’entendre que té "un paper històric" en aquest moment polític. "Espero que Junqueras faci aquesta reflexió. Els necessitem i els volem", ha afirmat.

La presidenta de la Fundació Sentit Comú, impulsada per Barcelona en Comú i Catalunya en Comú, ha insistit que cal sumar forces i superar reticències per consolidar una alternativa d’esquerres sòlida tant a Catalunya com a l’Estat.

Collboni i el "vot útil" a Barcelona

Colau també s’ha referit a la política municipal i ha defensat el "vot útil" de Barcelona en Comú per investir Jaume Collboni com a alcalde de la ciutat, tot i fer una valoració crítica del seu projecte. "S’ha confirmat que eren el mal menor i prou", ha dit, afegint que el govern actual "no té model de ciutat": "S’ha aturat Barcelona. Vol flotar en el poder".

En l’àmbit municipal, Colau ha estat especialment crítica amb la política d’habitatge de l’actual alcalde. Segons ha denunciat, Jaume Collboni "es fa fotos amb pisos que nosaltres vam posar en marxa", en referència als projectes impulsats durant els governs de Barcelona en Comú. L’exalcaldessa ha posat en dubte l’estratègia política del batlle. "No sé si és que no vol revalidar el càrrec o només no vol molestar ningú per ser reelegit per la mínima", ha afirmat, tot acusant-lo de manca d’ambició i d’evitar conflictes en un moment clau per a la ciutat.

Infiltracions policials i responsabilitats polítiques

Colau ha reclamat responsabilitats clares per la infiltració policial en una assemblea de docents i ha demanat dimissions tant en l’àmbit tècnic com polític. Segons ha afirmat, cal la "dimissió de qui sigui responsable tècnic d’aquesta decisió d’enviar policies", però també dels responsables polítics que hi van donar suport. L’exalcaldesa s’ha mostrat sorpresa per la resposta institucional posterior. "Em sorprèn que, a sobre, es tanquin files" ha dit, tot apuntant que "potser també hi hauria d’haver una dimissió política".

En aquest context, ha apel·lat directament al president de la Generalitat perquè es posicioni: "El president Illa ha de donar la cara per dir si segueix defensant aquestes actuacions o rectifica i força dimissions", ha afirmat. Segons Colau, es tracta d’uns fets "greus" que no es poden normalitzar i que requereixen assumir responsabilitats polítiques clares.

Solidaritat amb la Flotilla i denúncia d’Israel

D’altra banda, Colau ha parlat durant una connexió en directe amb l’activista Saif Abukeshek, recentment alliberat després de ser empresonat per Israel arran de la seva participació en la Flotilla. Abukeshek ha remarcat la importància de la mobilització social i política: "Sense la feina contínua a nivell social i polític, això no hauria tirat endavant".

L’activista ha relatat que durant l’empresonament va fer una vaga de fam deixant de "menjar, beure i parlar", i ha confirmat que presentarà denúncies contra Israel: "Va violar tots els drets que coneixem, des del moment d’interceptar-nos fins a posar-nos en llibertat".

Colau ha ratificat davant l'Audiència Nacional una denúncia contra el Govern d'Israel per les agressions patides a l'octubre i ha reconegut que el Govern de Pedro Sánchez "ha fet més que d’altres països de la Unió Europea". Tot i això, ha advertit que no n’hi ha prou. Segons ha denunciat, Espanya "s’ha posicionat molt més en la retòrica", però la suspensió del tràfic d’armes amb Israel "no és veritat". "Sánchez no només no ha aturat això, sinó que ha augmentat el tràfic d’armes", ha afirmat, tot criticant que es mantingui sota l’argument de l'"excepció per interès general".

