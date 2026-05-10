L'activista de la Flotilla Saif Abukeshek aterra a Barcelona
- Ha estat una setmana a una presó israeliana sense cap acusació formal, tot i que el govern de Netanyahu sosté que té vincles amb Hamàs
- Espanya celebra el seu alliberament i el de Thiago Ávila, mentre Israel diu que no permetrà cap "vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza"
Saif Abukeshek, un dels membres de la Global Sumud Flotilla capturat per Israel en aigües internacionals, ha arribat aquest diumenge a territori espanyol després que Israel ha procedit a la seva deportació, juntament amb Thiago Ávila, un altre dels integrants de la missió humanitària. El vol procedent d'Atenes que ha dut Abukeshek fins a Espanya ha aterrat a l'Aeroport de Madrid-Barajas cap a quarts d'una del migdia i posteriorment ha agafat un altre avió per traslladar-se fins a Barcelona.
A l'arribada a l'Aeroport del Prat, l'activista propalestí ha dit que no pot cantar victòria però sí proclamar que hi ha un procés col·lectiu per Gaza i Palestina. "El nostre camí només acaba de començar", ha indicat, i ha agraït el suport de familiars i activistes, com els que l'han anat a rebre a la terminal 1 del Prat, fent onejar banderes palestines i cridant consignes contra Israel.
"Saif Abukeshek fa una crida a persistir en la lluita no només per Palestina, sinó "fins que tots els pobles ocupats siguin lliures"
"Avui estic arribant a Barcelona per preparar la meva maleta i en uns dies tornar a comptar amb els meus companys a Turquia", ha declarat als periodistes. Abukeshek assegura que "no som herois ni ho volem ser. El que volem és que es parli, que s'expliqui el que està passant a Palestina cada dia" i ha afegit que el seu alliberament "no és cap victòria" perquè "enrere queden milers de presos palestins que són torturats i violats sense capacitat de defensar-se".
Injecció de moral per a la Flotilla
La Global Sumud Flotilla ha celebrat l'alliberament de Saif Abukeshek i Thiago Ávila, que qualifica de "victòria de la mobilització popular i de la pressió sostinguda arreu del món durant aquests dies". També Amnistia Internacional s'hi ha referit com una notícia "encoratjadora per als drets humans" i una excepció "a la política de detencions arbitràries" d'Israel que "repara, en certa manera, la injustícia del seu arrest per part de les autoritats israelianes".
Saif Abukeshek i Thiago Ávila van ser detinguts el 30 d'abril mentre navegaven en aigües internacionals rumb a Gaza. S'han passat 10 dies tancats en una presó israeliana sota el pretext d'unes "proves secretes" que les autoritats hebrees suposadament tenien contra ells i a les quals no han pogut accedir ni els afectats ni els seus advocats.
Durant la seva estada a la garjola, els portaveus de la Flotilla han denunciat que han estat aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques, sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i han estat objecte de tortura. La seva situació i l'allargament de la detenció els van portar a declarar-se en vaga de fam.
El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha insistit aquest diumenge que l'arrest de l'activista d'origen palestí va ser una "detenció il·legal" en aigües internacionals. En canvi, el seu homòleg israelià ha avisat que "no permetran cap vulneració del bloqueig naval legal sobre Gaza".