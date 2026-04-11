A punt de salpar la segona edició de la Global Sumud Flotilla
- Al voltant d'uns 40 vaixells i un miler de persones participen en la segona missió humanitària que surt diumenge des de Barcelona
- Els organitzadors denuncien la situació que es viu a Palestina i reclamen més pressió internacional per acabar amb les accions d'Israel
La segona edició de la Global Sumud Flotilla es prepara per salpar aquest diumenge des de Barcelona amb destí a Gaza, en una missió humanitària que preveu mobilitzar prop d'un miler de persones i gairebé una quarantena d'embarcacions. L'expedició aspira a créixer en dimensió i impacte i per això s'hi sumaran embarcacions des de diferents punts del Mediterrani.
Entre les 300 persones previstes que surtin aquest diumenge del Moll de la Fusta, una quarantena són de la delegació catalana, amb representants de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), CGT, Arran i Contracorrent, entre altres. Per exemple, entre la comitiva hi ha l'exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos, dels Comuns, i els sindicalistes Ariadna Masmitjà ‘Masmi’ i Jordi Gassiot.
El coordinador de la Flotilla, Saif Abukeshek, assegura que la nova missió arriba en un moment clau: "tornarem més forts i escalarem la nostra acció". Afirma que l'experiència de l'any passat els ha permès preparar-se millor davant possibles escenaris de bloqueig o interceptació.
Aquest cop Open Arms tindrà un paper més actiu i formarà part de l'operatiu. Preveuen aportar suport tècnic, capacitat de remolc i assistència sanitària si és necessari. Des de l'ONG especialitzada en salvaments marítims reclamen al govern espanyol que no posi impediments a la seva participació, que considera clau per garantir la seguretat i la transparència de la missió.
Des de la Generalitat, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha expressat el "respecte" del Govern per la nova missió de la Global Sumud Flotilla i assegura que l'executiu català contribuirà a assegurar la tornada dels tripulants en cas que sigui necessari, com ja va fer l'octubre passat.
Segons el coordinador de la Flotilla, a banda de portar més material escolar, sanitari i humanitari, aquesta vegada hi haurà tripulants de les naus amb coneixements especialitzats per prestar assistència a la població de Gaza, com ara metges, ecoconstructors i professors, de manera que puguin "participar en una manera activa en un procés de reconstrucció de Gaza, i que estigui liderat pels palestins".
Durant el cap de setmana, al Moll de la Fusta, s'hi estan fent diverses activitats com taules rodones, una fira d'entitats, espais de joc intergeneracional, circ i música, amb quasi una vintena d'artistes. Diumenge s'han programat també actes, entre els quals l'actuació dels Castellers de Barcelona i Ketubara Batucada, i altres actuacions musicals. La missió humanitària té programada l'hora de sortida a les 12 hores del migdia.
El precedent de la primera Flotilla
L'octubre de l'any passat Israel va interceptar els vaixells de la Global Sumud Flotilla, que havia iniciat recorregut des de Barcelona el 31 d’agost. En la recta final, l'expedició va aplegar fins a 43 vaixells i mig miler de participants de 48 països, entre els quals 50 passatgers amb nacionalitat espanyola. Entre ells, figures públiques destacades com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, el regidor republicà de l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas o l’activista Greta Thunberg.
Després de seguir-los durant bona part del recorregut, l'1 d'octubre l'exèrcit israelià va assaltar diverses de les embarcacions quan el grup d'embarcacions estava a unes 70 milles nàutiques de Gaza, en aigües internacionals, i va detenir la major part dels integrants de la Flotilla.
Les autoritats israelianes els van traslladar a terra i els van tenir uns dies detinguts en una presó d'alta seguretat, durant les primeres hores completament incomunicats, mentre s'iniciaven els tràmits per expulsar-los d'Israel i deportar-los. Les gestions fetes a nivell diplomàtic van permetre que 4 dies després volessin cap a Espanya un primer grup d'espanyols integrants de la Flotilla, entre els quals Colau i Coronas, que van arribar a l'aeroport del Prat al voltant de la mitjanit del diumenge 5 d'octubre.
Poc després de la intercepció de la Flotilla, i en context de creixent pressió internacional, Israel va pactar amb Hamàs un alto el foc que encara és inestable, mentre els Estats Units intentaven liderar un procés d'estabilització i reconstrucció del territori.