Dues activistes de la Flotilla denuncien els maltractaments d'Israel i la "violència psicològica"
- El segon cafè conversa amb Mariona Tasquer, membre de la Global Sumud Flotilla
- Els vaixells, amb ajuda humanitària, van ser interceptats per Israel la matinada del 29 al 30 d'abril
Mariona Tasquer va viure en primera persona les actuacions d'Israel la passada matinada del 29 d'abril en aigües internacionals. Ella era una de les integrants que va detenir l'exèrcit hebreu quan es dirigien cap a Gaza amb ajuda humanitària. Dissabte passat, va volar a Barcelona des de Grècia: l'activista denuncia a El segon cafè la vulneració dels drets humans.
“Ningú no s'ho esperava“
"Estic cansada, amb un sentiment de preocupació i molt de cabreig per haver estat interceptats tan d'hora i per continuar tenint dos companys segrestats amb una detenció il·legal", expressa Tasquer. Segons explica, va ser una sorpresa "ser interceptats en zona de responsabilitat europea, en aigües internacionals, a l'altura de Grècia... Ningú no s'ho esperava".
Van patir agressivitat física i psicològica
La intervenció va ser a la nit, com la resta de captures "que ha dut a terme l'estat genocida d'Israel contra flotilles", ha relatat l'activista. Hores abans, s'havien posat en alerta per l'elevada activitat de drons. Però no va ser fins que van veure una embarcació apropant-se a tota velocitat que van entendre que la travessia acabava allà.
“Van obligar a apropar el nostre vaixell a l'altre on ens van segrestar“
"Mans enlaire, tothom quiet, callat. Van obligar a apropar el nostre vaixell a l'altre on ens van segrestar", enumera Tasquer. "Ens van tallar el localitzador de l'armilla salvavides... Ens van posar a la popa, de genolls, amb les mans al coll", recorda a El segon cafè. Després, la membre de la Flotilla va veure com intentaven inutilitzar els vaixells. A la seva embarcació, van "trencar les veles i el motor".
“Ens van privar la son“
La Mariona descriu també com hi va haver "companys amb nassos fracturats, costelles trencades, gent que va rebre pallisses brutals..." Però l'exèrcit hebreu també va proferir molta violència psicològica contra els membres de la flotilla humanitària: "Hi va haver violència psicològica: no només fingir que apallissaven algú, sinó també molta privació de la son." L'activista descriu diverses accions, des d'encendre els aspersors al mig de la nit per despertar els companys que dormien, fins a pegar cops a les parets recurrentment per evitar el descans. Tot, segons explica, amb un únic objectiu: "Intentar fer-nos menys psicològicament perquè fos molt més dura la intercepció i el segrest."
Ariadna Masmitjà demana fer "pressió als carrers"
El segon cafè també ha connectat amb Ariadna Masmitjà, una altra integrant que continua a Creta. "Els tractes han estat agressius i violents", explica. Però la pitjor part és per Saif Abú i Thiago Ávila, que continuen detinguts, acusats de formar part d'una "organització terrorista", segons Israel.
“Saif està en una situació de perill extrem“
El Saif, que és ciutadà d'origen palestí "està en una situació de perill extrem", denuncia Masmitjà. "Allà està a l'espera de judici i el que ens fa patir és que, si això s'allarga, el maltractament pugui anar-se incrementant", exposa. Per això, l'activista demana fer "la màxima pressió als carrers" per demanar els governs que trenquin tots els lligams diplomàtics amb Israel. "L'única forma real de fer pressió és des d'aquí", raona.
La impunitat d'Israel
Sonia Andolz, analista de l'ICIP, ha recalcat que Israel tracta de manera diferent a "tota la població que tingui origen palestí". Per això, hi ha distinció entre el tracte del Saif i del Thiago.
“Cap estat pot retenir ni detenir ningú en aigües internacionals“
Sobre la legalitat de l'assalt a la Flotilla, "cap estat pot retenir ni detenir ningú en aigües internacionals; això viola totalment el dret internacional". El problema és portar-ho a la pràctica, ja que s'hauria de "denunciar davant la Cort de Justícia Internacional de les Nacions Unides". I un cop jutjat, "no hi ha cap organisme executor de les sentències; sempre és teòric". Per això, el que preocupa "més que la força o el poder; la impunitat amb què ho pot fer: els altres estats no ens passa pel cap que ho puguin fer", expressa Andolz.
La versió de l'estat hebreu
Marc Campdelacreu, corresponsal de TVE a Jerusalem, ha actualitzat l'última hora del procés contra els dos activistes a Israel. Com ja és habitual, "defensen que és una actuació que s'ajusta a la legalitat internacional i neguen qualsevol mena de tortura".
“Diuen que Saif Abú i Thiago Ávila tenen connexions amb el terrorisme“
"El seu missatge sempre és el mateix: diuen que Saif Abú i Thiago Ávila tenen connexions amb el terrorisme", ha explicat Campdelacreu. Ara, l'estat d'Israel ha de decidir "si volen mantenir-los a la presó més dies o no". Segons el periodista, el govern hauria de "tornar a demanar autorització judicial i, en aquest cas, s'hauria de celebrar una altra vista. En cas contrari, el que poden fer és intentar formular una acusació formal de càrrecs, que encara no han fet".