Vadym Odariuk, refugiat ucraïnès a Catalunya: "Tenim un sentiment de fatiga total, però més esperança que mai"
- Fa 4 anys que va començar la invasió russa d'Ucraïna: Odariuk va fugir gràcies al programa Erasmus
- La periodista ucraïnesa Sasha Molotkova contextualitza a El segon cafè la situació actual de la guerra
La seva vida va canviar en poques hores. Vadym Odariuk vivia a Khàrkiv, una de les primeres ciutats objectiu del Kremlin en la seva invasió d'Ucraïna. "El matí del 24 de febrer del 2022 estava dormint i vaig pensar que hi havia una tronada, però en realitat estava sentint les bombes", rememora a El segon cafè de La 2Cat. "Van ser dues hores horribles d'esperar la confirmació de si era la guerra o no", afegeix.
“Sabem que podem guanyar [la guerra]“
Uns mesos més tard, Odariuk va fugir del país gràcies al programa Erasmus i es va instal·lar a Catalunya, on va estudiar cinema. Segons explica, ell pensava que el conflicte duraria dos o tres anys, però la situació s'està eternitzant. "Tenim un sentiment de fatiga total, però tenim més esperança que mai perquè sabem que podem guanyar", assegura.
Viure lluny de la família
Vadym Odariuk explica les dificultats de mantenir els vincles amb la família a milers de kilòmetres de distància. "Cada dia ens despertem i contactem amb la família per saber si estan bé", relata. I, evidentment, internet és l'única opció de mantenir un contacte directe amb ells. "No tinc possibilitat de compartir res amb la meva família; tot és en línia", assenyala. "He hagut d'oblidar algunes coses que tenia. Tenia la casa on podia estar cada dia i amb les meves coses, els meus amics, els meus pares... però és la realitat que vivim", comenta Odariuk amb resignació.
De vegades, l'electricitat i les connexions fallen. Ara, quan fa 4 anys de l'inici d'aquesta guerra, el seu pare, que és actor, ha representat Farenheit 451 en un teatre de Kíev, una obra que ressona especialment perquè "és un llibre d'un règim totalitari i és com una associació del que està passant amb els atacs de Rússia." Odariuk explica que, en plena representació, "se'n va anar la llum al teatre i van haver de continuar amb làmpades led."
Quatre anys en guerra
Sasha Molotkova, periodista de la televisió ucraïnesa a Catalunya, explica també que el sentiment de fatiga després de quatre anys en lluita no ha canviat la forma de pensar del seu poble. "Tots treballen amb la idea de guanyar la guerra; ningú pensa a rendir-se o a pactar un acord; tots treballen cap a la victòria", assegura a El segon cafè.
“Ucraïna no és un error geogràfic ni geopolític“
Molotkova assenyala que un dels errors més "greus" en l'estratègia de Rússia ha estat "pensar que Ucraïna es rendiria en els primers tres dies." En realitat, segons relata, la seva nació "no és un error geogràfic ni geopolític; és un país amb una història més llarga que la de Rússia." Precisament, les forces que mantenen en peu el poble ucraïnès es basen en "la confiança en què Ucraïna és una nació lliure."
El suport d'Europa a Ucraïna
"El que fa Europa és postular-se clarament cap al costat ucraïnès", explica la periodista Sasha Molotkova. En les últimes negociacions a Ginebra, explica, la UE va deixar clar que "sense Europa no hi podrà haver un acord." És a dir, segons Molotkova, no hi haurà pressions d'Europa per tal d'acceptar un acord que impliqui la "rendició" d'Ucraïna.
D'aquest taulell geopolític canviant depèn la fi del conflicte. Una guerra que separa famílies, trenca històries i ja acumula més de 15.000 civils morts i 41.000 ferits. De fons, l'esperança del Vadym de trencar la pantalla que els separa i poder tornar a abraçar la seva família.