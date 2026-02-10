Una psicòloga alerta sobre l'addicció dels menors als jocs d'atzar: "L'accés és molt fàcil"
- Alba Cardalda, psicòloga, explica com interactua el disseny dels jocs d'atzar amb el cervell
El problema dels joves amb els jocs d'atzar ha augmentat i preocupa als experts: el 13% dels estudiants de secundària ha jugat a jocs d’atzar en línia i el 20,9% de forma presencial. De fet, un terç dels joves que fan apostes en línia estan enganxats. Segons aquest estudi, presentat pel ministeri de Sanitat i basat en entrevistes amb joves d'entre 14 i 18 anys, els que tenen problemes d'addicció al joc gasten una mitjana de 61 euros al dia, que suposaria una despesa de fins a 2.000 euros al mes.
"L'accés és molt fàcil, tant des del telèfon com de forma presencial", assenyala la psicòloga Alba Cardalda a El segon cafè de La 2Cat. L'experta també alerta de les trampes de disseny d'aquests jocs i com juguen amb el nostre cervell: especialment amb les "gratificacions" que generen dopamina.
"Hi ha el centre de dopamina, que és el que rep aquest neurotransmissor, que és el que està implicat en les addiccions", explica Cardalda. Els 'm'agrada', les drogues, o el passar-se una pantalla en un videojoc es consideren estímuls que "alimenten" aquesta addicció.
Hi ha una bretxa de gènere
Les dades de l'estudi també evidencien una bretxa de gènere: el 21% dels nois admet haver jugat en línia, envers el 5% de les noies. En el cas dels nois, prefereixen les apostes esportives i la ruleta, mentre que les noies juguen més al bingo, la loteria i la ruleta digital.
“Les dones busquen més una validació social d'acord amb l'estètica“
"Les dones busquen més una validació social d'acord amb l'estètica. I els homes busquen més aquesta validació de ser intel·ligents i tenir estratègia i intuïció", explica la psicòloga Alba Cardalda a El segon cafè. Per tot això, les estratègies de màrqueting en els jocs d'atzar s'adapten segons el seu usuari objectiu.
Quan la ludopatia comença amb els videojocs
"Molts d'ells venen del món del videojoc i ja hi ha una addicció prèvia al videojoc", assenyala Francesc Perendreu, president de l'Associació del Centre Català d'Addiccions Socials. "Hi ha videojocs que tenen jocs d'atzar inclosos. I aquí comencem a tenir problemes de ludopatia infantil en nens de 10 a 12 anys", afegeix l'expert en addiccions.
Perendreu també alerta sobre els senyals que poden posar en alerta la família. En primer lloc, "els canvis d'humor" i d'hàbits: "Deixa de sortir amb els amics, potser comença a tenir fracàs escolar o laboral..." Segons l'expert, un altre símptoma pot ser el cansament en llevar-se al matí. "Si pels matins, quan s'aixeca, està molt cansat és perquè probablement no ha dormit aquella nit fent apostes...", afegeix.
En definitiva, les famílies han d'estar alerta, donat que, a banda de les conseqüències socials, moltes vegades els joves roben diners de l'entorn per poder continuar fent apostes en jocs d'atzar.