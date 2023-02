La bretxa salarial a Catalunya se situa per sota del 20%

La bretxa salarial de gènere va caure per sisè any a Catalunya el 2020 i es va situar en el 19,7% segons l'informe anual de l'Observatori del Treball.

Tot i que la bretxa salarial s'ha reduït progressivament durant els darrers sis anys i ha caigut sis punts des de 2014, encara suposa una cinquena part del sou dels homes. El resultat és que les dones que treballen a Catalunya cobren gairebé 5.900 euros menys cada any o 492 euros al mes. És com si les dones deixessin de cobrar a mitjans d'octubre.

Una millora que ha estat possible, segons el secretari general de l'UGT a Catalunya, Camil Ros, per l'augment del Salari Mínim. I és que la diferència salarial més gran la trobem en els sous més baixos i en els contractes a temps parcial, majoritàriament ocupats per dones.

També hi ha gran distància entre el sector públic, amb una bretxa del 10%, i el privat, que es dispara al 25%, sobretot en els àmbits de la restauració i les vendes. Una bretxa salarial que a Catalunya és gairebé un punt més alt que la mitjana espanyola | INFORMA: Climent Sabater