Zac Blanch: "Em podien tallar la cama, però les ales no me les tallarien mai"
- Zac Blanch és l’impulsor de la selecció espanyola de futbol d’amputats
- Quan només tenia 7 anys, li van haver de trasplantar el fèmur a causa d’un sarcoma d’Ewing
Zac Blanch, de 31 anys, és el protagonista d’una història de superació, esforç i perseverança. La seva vida no ha estat fàcil, però la seva determinació l’ha portat a aconseguir grans fites i demostrar que les limitacions no són un obstacle per aconseguir els objectius.
El sarcoma d’Ewing
Quan només tenia 7 anys, li van haver de trasplantar el fèmur a causa d’un sarcoma d’Ewing, un tumor ossi o de teixits tous molt poc comú, que afecta sobretot nens, adolescents i joves adults. És una malaltia molt rara, amb una incidència d’uns 2-3 casos per milió de persones joves cada any.
“El cop és dur, però la il·lusió d’un nen va per sobre dels límits que et puguis posar”, explica en una entrevista a El segon cafè de Cristina Villanueva.
L’impulsor de la selecció espanyola de futbol d’amputats
El futbol sempre ha estat la seva passió. Tot i que metges i pares li van dir que no podria jugar més, Zac va continuar endavant. Amb 12 anys, va trencar-se el fèmur trasplantat i va haver de fer servir crosses, però continuava jugant d’amagat. Inspirat en altres països, va descobrir la modalitat de futbol per amputats i va ser el principal impulsor de la selecció espanyola d’aquesta disciplina.
Anys després, un accident esquiant va suposar un nou entrebanc. Amb 25 anys, va haver de prendre la decisió més difícil de la seva vida: reconstruir-se la cama o amputar-la i continuar fent esport. Zac explica: “Em podien tallar la cama, però les ales no me les tallarien mai”. Després de l’amputació, en només 40 dies ja tornava a jugar a futbol.
CrossFit: força física i mental
A més del futbol, Zac s’ha convertit en un dels esportistes més destacats d’Europa en CrossFit, disciplina que va començar fa només dos anys. Tal com explica: “Aquest esport em dona una gratitud i una transformació mental i física, on depenc molt de mi mateix”. La història d'en Zac Blanch és un exemple clar de com la força de voluntat i la passió poden superar qualsevol obstacle.