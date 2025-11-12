Suplements alimentaris: eficàcia o moda?
- Cada cop hi ha més joves que consumeixen suplements alimentaris
- En alguns casos poden ser beneficiosos, però mai substitueixen un estil de vida saludable
El consum de suplements alimentaris creix en aquesta època de l'any. El segon cafè de Cristina Villanueva visita l'herboristeria Manantial de Salud on asseguren que cada cop hi ha gent més jove que s'interessa pels seus productes naturals. Quins són els més venuts?
Moltes persones els prenen, sobretot per reforçar les defenses i augmentar l'energia. L'equinàcia, el pròpolis, la farigola i el magnesi són els més sol·licitats. El seu creixement es deu a la creença en els seus beneficis, la percepció de seguretat, la fàcil adquisició i la publicitat.
Estil de vida saludable
Cal destacar, però que els suplements no són medicaments ni substituts dels aliments. Per això, la nutricionista Anna Nadal explica la importància de conèixer com podem obtenir els mateixos beneficis amb un estil de vida saludable. "Anem al que és fàcil, a buscar una càpsula que substitueixi l'esforç que implica el dia a dia", assegura.
Creu que el màrqueting i el negoci juga un paper important en la venda dels suplements. "S'ha de revisar l'alimentació, l'exercici físic, el son i la salut mental", explica l'experta. Insisteix que agafar un suplement sense saber el perquè i per a qui no té sentit. "Tothom necessita un estudi personalitzat", destaca.
Per tant, si segueixes una alimentació i un estil de vida saludable, els complements alimentaris no són necessaris. Si en vols consumir per alguna causa en concret, sempre sota la supervisió d'un metge.