300 persones recorren els túnels del metro en una cursa solidària
- Prop de 300 persones recorreran els túnels del metro en una cursa solidària de més de 5 km
- Des dels seus inicis, el metro ha anat creixent i modernitzant-se fins a esdevenir un model de referència mundial
Fa un segle, el 30 de desembre de 1924, el primer tren de la xarxa de metro de Barcelona sortia de l'estació de Lesseps en direcció a Plaça Catalunya.
Daniel Venteo, historiador i coautor de La petita història del metro, ha parlat a El segon cafè sobre el centenari del metro de Barcelona. Ha destacat que actualment la ciutat compta amb 165 estacions i més de 125 quilòmetres de línia. Des dels seus inicis, el metro ha anat creixent i modernitzant-se fins a esdevenir un model de referència mundial en aspectes com l’accessibilitat, la sostenibilitat i la tecnologia avançada.
El tram més antic és el que uneix Lesseps amb Catalunya, avui integrat a la línia L3. “La primera línia connectava el nucli antic de la ciutat amb Gràcia, i la segona companyia de metro va voler enllaçar l’Hospitalet amb el Besòs passant per la Gran Via”, explica Venteo.
Durant la Guerra Civil, l’any 1936, moltes estacions van ser utilitzades com a refugis antiaeris davant els primers bombardejos. “Es van convertir en refugis improvisats per a moltes famílies”, recorda. També comenta que, en aquella època, la població tenia por de fer servir el metro, ja que estaven més acostumats als tramvies i autobusos que no pas als espais soterranis. Amb tot, “el metro és ara el mitjà de transport més segur de la ciutat”.
Finalment, Venteo destaca que el 15 d’octubre de 1969 es va instal·lar a l’estació de Liceu la primera màquina electrònica automàtica de venda de bitllets.
Activitats per celebrar el centenari
Prop de 300 esportistes recorreran els túnels del metro en una cursa solidària de més de 5 km per celebrar el centenari. La cursa començarà a l'estació de plaça Universitat cap a la 1 de la matinada i acabarà a Monumental. Fins a 5.000 persones s'han apuntat, però només 275 han sigut les afortunades. Tots els diners que es recaptin aniran a parar a la unitat d'investigació de l'ELA de l'Hospital del Mar.
Òscar Playà, director del Metro de Barcelona, subratlla que durant l'any s'han fet moltes activitats per celebrar l'aniversari. "Les visites a les estacions fantasma de Gaudí i Correus i la visita als trens històrics han tingut molt d'èxit", explica.