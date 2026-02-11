Sara García Alonso, primera astronauta espanyola a la reserva: "La ciència no entén de gèneres"
- La científica compagina la investigació contra el càncer al CNIO amb la preparació per anar a l'espai
Sara García Alonso és doctora en biologia molecular i lidera un grup d'investigació del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). "Intentem desenvolupar medicaments contra el càncer de pulmó i de pàncrees", relata a El segon cafè de La 2Cat. A banda de la seva feina principal d'investigadora, García Alonso s'està preparant per viatjar a l'espai: és la primera dona astronauta espanyola a la reserva. Per tot això, ha esdevingut tot un referent en aquests àmbits, molt sovint amb poca representació de dones.
“Sempre he estat una nena molt curiosa“
"Intento precisament, perquè se m'ha donat aquest altaveu, inculcar que la ciència no entén de gèneres, que invertir en recerca i en ciència és important i és el que marcarà la diferència entre els diferents països", explica Sara García. El seu camí no va ser fàcil, però ella assegura que sempre ha tingut molt clar que volia dedicar-se a la ciència. "Sempre he estat una nena molt curiosa. No deixava de fer-me preguntes i buscar respostes que, al seu torn, obrien noves preguntes. I al final la resposta òbvia a aquesta personalitat és dedicar-te a la ciència i convertir-la en la teva professió", explica.
“Afortunadament, he crescut en una família que sempre m'ha donat ales“
Sobre les dificultats que ha pogut trobar-se en el camí per ser dona, Sara García Alonso ha explicat que ha notat "certes actituds que potser no haurien de ser." Certs biaixos que sempre ha intentat que no l'afectin en la seva determinació. "Pensar que jo soc un ésser humà que pot aconseguir allò que es proposi", assenyala. "Afortunadament, he crescut en una família que sempre m'ha donat ales. M'han dit que jo podria aconseguir qualsevol cosa que em proposés", conclou.
Un referent per a les futures científiques
En el Dia Mundial de la Dona i la Nena a la Ciència, testimonis com el de García Alonso són vitals perquè són referents en què les futures generacions poden emmirallar-se a l'hora d'escollir carrera universitària i, en definitiva, la seva professió.
“El que els intento dir és que cometre errors és part de l'aprenentatge“
Ella mateixa fa conferències en escoles per explicar la seva història i trencar prejudicis: "Noto també una baixa tolerància a cometre errors." Per això, algunes nenes pensen que si suspenen un examen de matemàtiques seran "dolentes per a les ciències." Però no és així. "El que els intento dir sempre és que cometre errors, tant ells com ells, forma part de l'aprenentatge", assenyala García Alonso.
Segons explica la científica, també és molt important la comunicació i el suport dels adults a l'hora d'incentivar a les noves generacions de nenes que no tinguin por d'escollir carreres de ciències i tecnologia. I, sobretot, evitar les pors i dubtes. "Moltes vegades són biaixos, són prejudicis que els adults tenim i expressem sense adonar-nos-en, però que tenen molt impacte en una nena que s'està formant i que pot arribar a qüestionar-se la seva vàlua", explica.