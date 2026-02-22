Centenars de persones recorden al carrer el patiment d'Ucraïna
- Una manifestació pel centre de Barcelona denuncia que ja fa 4 anys de l'inici de la guerra i que l'ofensiva russa no afluixa
- La diàspora ucraïnesa fa una crida a la comunitat internacional i reclama el suport de més països
La comunitat ucraïnesa s'ha manifestat a Barcelona aquest diumenge pels 4 anys de la invasió russa a gran escala. Convocades per l'Associació d'Ucraïnesos a Catalunya 'Txervona Kalyna', centenars de persones s'han sumat a la marxa que ha arrencat al passeig de Gràcia i que ha acabat amb una concentració a la plaça de Catalunya. Els manifestants han lluït nombroses banderes d'Ucraïna i l'acte ha acabat amb el cant de l'himne del país.
Durant la mobilització s'han cridat proclames contra el president rus, Vladímir Putin, i a favor de la resistència ucraïnesa. L'activista Karina Feka, una de les organitzadores de la marxa, ha avisat que Ucraïna "no es rendirà", però ha demanat que el món no s'oblidi ni normalitzi la guerra. També ha denunciat que Rússia està atacant la infraestructura energètica ucraïnesa amb l'objectiu de fer el màxim mal possible i minar l'ànim de la població civil.
La presidenta de l'associació convocant, Yuliya Dovgopola, assegura que ara mateix la prioritat de la ciutadania ucraïnesa és combatre el fred mentre Moscou bombardeja els sistemes energètics del país. En aquest sentit, denuncia que Putin utilitza aquesta tàctica com Stalin utilitzava la fam, com a "política de genocidi".
En la manifestació hi ha participat el cònsol general d'Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetsky, i el president del Parlament, Josep Rull, que ha assegurat que "la causa d'Ucraïna és la causa de Catalunya i la d'Europa". "No podem romandre indiferents davant d'aquest atac que es concentra en les infraestructures energètiques", ha afirmat.
"Rússia nega l'existència Ucraïna com a nació. Les nacions tenen dret a existir i ser lliures, aquesta és la força d'Ucraïna", ha afegit en la concentració a la plaça de Catalunya. Rull ha avançat que la pròxima setmana es llegirà a la cambra catalana una declaració de suport a Ucraïna i es farà onejar la bandera ucraïnesa en un lloc d'honor.
Coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa, divendres passat va sortir de Barcelona una missió d'ajuda humanitària cap a Ucraïna, anomenada la Caravana de la Bondat.