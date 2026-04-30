Umberto Salerno analitza l'impacte de la guerra en els viatges: "El guanyador és el turisme de proximitat"
- L'aeroport del Prat ha programat un 17% menys de vols pel pont de maig
El pont de maig estarà marcat per l'encariment del combustible. En una ciutat com Barcelona, on el 64% dels visitants arriben en avió, la falta de querosè i l'increment de preus podria tenir un impacte directe en el sector turístic.
De cara a l'estiu, això es pot traduir en tres efectes clars. El primer, un possible encariment dels viatges. En segon terme, una redistribució de la demanda cap a destinacions més properes. I, per últim, una temporada que pot ser bona en volum, però menys expansiva del que es preveia inicialment.
“El model turístic s'està transformant“
"El model turístic s'està transformant", assenyala Umberto Salerno, periodista econòmic. "Aquí, el gran guanyador és el turisme de proximitat", afegeix l'expert. De fet, aquest cap de setmana festiu de maig, l'oferta de vols s'ha reduït un 17% respecte al mateix període del 2025. Aquesta baixada de viatgers internacionals podria deixar espai per a un increment del turisme dins les nostres fronteres.
“Ens trobem en una situació força límit“
"Ens trobem en una situació força límit", apunta Salerno. De fet, les reserves de querosè de les principals aerolínies és d'unes sis setmanes, una mica més en el cas espanyol. Per això, les principals companyies han reduït l'oferta d'aquí a l'estiu, amb certa prudència, esperant que la situació millori a l'Iran i es pugui reobrir l'estret d'Ormuz.
Baixa l'oferta de vols
La periodista Silvia Tarragona ha explicat que ella mateixa ha experimentat aquesta disminució en l'oferta de vols. "Gairebé m'agafa un cobriment: no només és el preu, sinó la impossibilitat d'agafar vols diferents", assenyala. Aquesta necessitat de reservar el seient abans que 'voli', assegura, l'ha portat a pagar una assegurança de viatge, que també incrementa el desemborsament final.
Les vacances més cares de la història
Els bitllets d'avió s'han encarit entre un 10 i un 20%, però les pujades de preu per la guerra no només han afectat el sector de l'aviació. Si la situació no millora, les d'aquest estiu podrien ser les vacances més cares de la història.
Les pernoctacions en hotels podrien pujar entre un 5 i un 20%. Els aliments, que també s'han encarit, podrien augmentar els preus dels restaurants entre un 15 i un 20%.
Tot això, sense comptar el que costa desplaçar-se en cotxe particular, amb la benzina amb preus rècord que arribarien a superar el 60% respecte al cost anterior a la guerra. Un impacte directe en la butxaca de la ciutadania, que veu com la inflació es menja el poder adquisitiu.