Volotea apuja el preu de bitllets ja comprats per l'increment del petroli
- Preocupació entre usuaris i Govern per si aquestes pràctiques es generalitzen
- De moment, la patronal ALA es manté neutral i aerolínies com easyJet descarten canvis a curt termini
Volotea anuncia que pujarà fins a 14 euros els preus de bitllets ja comprats si el petroli puja per damunt d'un llindar determinat. Usuaris i Govern es mostren preocupats per si aquestes pràctiques s'acaben generalitzant en el sector i afecten els residents i també al turisme.
Fins a 14 euros per vol i persona
Disparitat d'opinions entre els viatgers davant l'anunci d'aerolínies com Volotea, que podran aplicar pujades de fins a 14 euros per vol i persona a bitllets ja comprats amb antelació. Ho fan, diuen, pel preu del petroli, que s'ha incrementat un 60% des del conflicte a l'Iran. Una pràctica polèmica, però permesa, diu l'OCU, si és a les clàusules de contractació sense caràcter retroactiu. De moment, la patronal ALA es manté neutral i aerolínies com easyJet descarten canviar la seva política comercial a curt termini.
Aerolínies com Volotea ja apliquen pujades de preu de fins a 14 euros per vol i persona a bitllets ja comprats. Ho fan, diuen, per la pujada del petroli pel conflicte a l'Iran. Una pràctica polèmica, però permesa, diu l'OCU, si és a les clàusules de contractació i sense caràcter retroactiu. "Poden aplicar-ho perquè és bastant equilibrada, però mai no poden repercutir-ho amb efecte retroactiu a bitllets comprats abans de l'entrada en vigor de la mesura", explica Ileana Izverniceanu, portaveu de l'OCU.
Una pràctica que preocupa el Govern si això penalitza els residents. "Tot el que impliqui penalitzar usuaris i residents no ens sembla bé", ha declarat el conseller de Turisme, Jaume Bauzá.
De moment, la patronal de les aerolínies ALA es manté neutra respecte el que faci cada companyia. Aquest dijous, la quarta aerolínia més gran d'Espanya, easyJet, descarta canviar la seva política comercial a curt termini. "Recomanem que la gent reservi com més aviat millor, però quan compri el billet serà el preu final", detalla Javier Gándar, director general d'EasyJet al sud d'Europa.
Tot i que el preu del querosè s'ha doblat des de l'inici del conflicte, la companyia garanteix el consum pels propers sis mesos, salvant així la temporada d'estiu. "Tenim garantit el consum de querosè pels propers sis mesos, els ajustaments que facem seran en factors d'ocupació i que els avions vinguinuna mica més plens", explica Gándar.
L'aerolínia easyJet reconeix una aturada de les reserves per la inflació. Aquesta temporada operaran 4,5 milions de seients, 3 milions d'ells a l'aeroport de Palma, unes xifres similars a la temporada passada.