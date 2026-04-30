Israel deté 175 activistes de la Global Sumud Flotilla després d'interceptar una vintena de vaixells
- Els organitzadors de la Global Sumud Flotilla titllen la detenció "d'atac il·legal contra civils en aigües internacionals"
- L'Altaveu al pati entrevista Adrià Plazas, activista i portaveu de les embarcacions
Durant la matinada del 29 al 30 d'abril, s'ha produit la intercepció per part de l'exercit d'Israel d'almenys una vintena de vaixells de la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals pròximes a l'illa grega de Creta, a més de 1.000 quilòmetres de la Franja de Gaza, cap a on es dirigien les embarcacions amb ajuda humantària per a la població palestina. Segons ha informat el Ministeri d'afers exteriors del país hebreu, ha capturat 175 persones, entre les quals diversos ciutadans catalans.
En una entrevista L'Altaveu al pati, Adrià Plazas, membre i portaveu en terra de la Flotilla, acusa el govern de Benjamin Netanyahu de vulnerar el dret internacional i els drets humans. Denuncia que Israel hagi comès un "segrest de civils" per evitar l'obertura d'un corredor humanitari per entrar ajuda a Gaza. Plazas demana al Govern espanyol que "actuïi en conseqüència" i amb contundència per a protegir aquesta missió i exigir responsabilitats al govern de Netanyahu. Alhora, mostra la seva preocupació perquè accions com aquestes, assegura, evidencien la impunitat d'Israel.
La professora de Dret Internacional Montserrat Nebrera assegura que Israel no té competències sobre les aigües internacionals on s'han comès les intercepcions i, per tant, "no pot fer el que ha fet."
Un total de 58 vaixells van salpar diumenge
Un total de 58 vaixells formen part de la Global Sumud Flotilla, que té l'objectiu de lliurar ajuda humanitària a la Franja de Gaza i obrir un corredor humanitari segur. Les embarcacions van salpar del Port de Barcelona definitivament el 14 d'abril, després que la meteorologia endarrerís la seva sortida. Diumenge 26, només quatre dies abans de la intercepció d'Israel, van sortir des del port italià d'Augusta, a l'illa de Sicília, amb el pla de creuar aigües gregues i turques fins a arribar a la població palestina.
Es tracta, segons els organitzadors, de "la mobilització civil marítima més gran coordinada de la missió fins a la data". L'octubre de 2025, aquesta iniciativa ja va organitzar una travessia amb més de 50 vaixells, que van anar sent interceptats a mesura que s'acostaven a Israel.
Reacció política
Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP han reclamat la suspensió del Ple del Parlament de la tarda del dijous 30 d'abril i, juntament amb el PSC, han plantejat una declaració institucional sol·licitant al Govern de Catalunya, al Govern estatal i a la Unió Europea que prengui totes les mesures necessàries per a garantir la posada en llibertat de les persones detingudes i protegir totes aquelles persones i embarcacions que no han estat interceptades ni capturades.
La Junta de Portaveus de la cambra catalana ha rebutjat la suspensió del Ple amb l'abstenció del PSC i el vot en contra de Junts, però sí que ha aprovat una declaració institucional per denunciar que Israel "ha capturat" activistes "de manera il·legal".
De la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha condemnat la intervenció d'Israel i ha afirmat que és “contrària al dret internacional” i, per tant, “inadmissible”.
La població civil també ha mostrat el seu rebuig a la captura dels 175 activistes i s'han convocat protestes a les portes de tots els ajuntaments catalans. La més massiva es preveu que sigui a Barcelona, a les 19 h del dijous 30 d'abril a la Plaça de Sants de la capital catalana.