Manifestació a Barcelona per l'alliberament de Saif Abukeshek i Thiago Ávila
- Els dos activistes de la Global Sumud Flotilla han ingressat aquest dissabte en una presó israeliana i s'han declarat en vaga de fam
- El cònsol espanyol a Tel Aviv visita Saif Abukeshek mentre el Govern espanyol exigeix a Israel la seva immediata posada en llibertat
Centenars de persones s'han concentrat aquest vespre davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, al Passeig de Gràcia, per demanar l'alliberament dels dos membres de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek i Thiago Ávila, capturats per Israel dijous passat.
La concentració davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona deriva en una manifestació per exigir l'alliberament de Saif Abukeshek i Thiago Ávila
Els manifestants critiquen la "complicitat" de la Unió Europea i exigeixen a les institucions comunitàries que s'impliquin a fons per aconseguir la llibertat dels dos activistes, que s'han declarat en vaga de fam després d'ingressar aquest dissabte a una presó israeliana. Pablo Castilla, portaveu de la Global Sumud Flotilla a Catalunya, assegura que han patit tortures i lamenta que Abukeshek, que és ciutadà espanyol i palestí, no hagi rebut assistència consular en tot moment.
Fonts del ministeri d'Exteriors han dit a l'agència EFE que el cònsol d'Espanya a Tel Aviv ha visitat personalment Saif Abukeshek per conèixer de primera mà el seu estat de salut i oferir-li protecció. I que tornarà a fer-ho les vegades que faci falta i mantindrà contacte permanent amb la seva família.
La dona de Saif Abukeshek, Sally Isa, diu que el seu marit no pretenia entrar a Palestina, sinó que anava a la flotilla com a observador i denuncia que ha patit tortures i maltractaments. També admet que és un moment difícil per a ella i els seus tres fills perquè una d'elles celebrava divendres el seu aniversari i preguntava per què el seu pare no li trucava per felicitar-la.
La dona de Saif Abukeshek demana que s'intensifiquin les gestions diplomàtiques per alliberar-lo davant el risc que a Israel se'l torturi
Pablo Castilla retreu a les institucions europees que no fessin res per evitar l'actuació israeliana de dijous. És més, les acusa d'haver "participat també en el trasllat d'aquests ostatges" des d'aigües internacionals fins a Creta. En aquest sentit, assegurat que Frontex, l'agència que s'encarrega de la vigilància de les fronteres marítimes europees, ha estat "testimoni i còmplice del segrest". Sobre el futur de la Flotilla, diu que la prioritat ara és l'alliberament dels dos detinguts, però creu que la majoria d'activistes encara són a Creta i continuaran la ruta pròximament.
Segona flotilla interceptada
175 activistes viatjaven a bord de la vintena de vaixells interceptats i que van ser desembarcats a l'illa grega de Creta. Alguns van requerir cures. Uns altres dotze els ha rescatat Open Arms perquè les seves embarcacions van quedar a la deriva en ser sabotejades per Israel.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha exigit l'alliberament immediat dels dos membres de la Flotilla en considerar el seu arrest i trasllat com un cas de flagrant detenció il·legal en aigües internacionals. Albares assegura que s'estan fent les gestions diplomàtiques corresponents amb la major diligència possible per assegurar la llibertat dels detinguts el més ràpid pòssible.