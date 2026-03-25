La Global Sumud Flotilla tornarà a salpar el 12 d'abril per portar ajuda humanitària a Gaza
- La missió reunirà prop de 100 embarcacions i fins a 3.000 participants de 100 països
- Open Arms reclama autorització per participar-hi i oferir suport tècnic a la flota
Mig any després d'haver estat interceptada en aigües pròximes a Gaza, la Global Sumud Flotilla es prepara per tornar a la mar. Ho farà el pròxim 12 d'abril des del port de Barcelona i la missió té els mateixos objectius: enviar ajuda humanitària i denunciar la situació a la Franja.
La nova expedició aspira a créixer en dimensió i impacte. Se sumaran embarcacions des de diferents punts del Mediterrani fins a configurar una flota d'un centenar de vaixells i fins a 3.000 participants de 100 països.
Paral·lelament, està previst que arrenqui un comboi terrestre des de Mauritània dos dies abans.
Una mobilització internacional en expansió
El coordinador de la flotilla, Saif Abukeshek, assegura la nova missió arriba en un moment clau: "Tornarem més forts i escalarem la nostra acció". Afirma que l'experiència de l'any passat els ha permès preparar-se millor davant possibles escenaris de bloqueig o interceptació.
“🇵🇸 La @gbsumudflotilla tornarà a salpar de Barcelona el 12 d’abril amb “més gent i més vaixells” per arribar a Gaza.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 25, 2026
🗣️ Saif Abukeshek: "Tornarem més forts i escalarem la nostra acció" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/LBpSv3hrun“
La iniciativa compta amb perfils diversos: metges, educadors, investigadors i professionals tècnics. Però també representants de la societat civil; inclosos parlamentaris i figures conegudes, que s'aniran anunciant els pròxims dies. En l'anterior missió van participar personalitats com Ada Colau o Greta Thunberg.
Des de l'organització a Catalunya, fan una crida a la participació ciutadana en els actes previs a la sortida, previstos per als dies 11 i 12 d'abril a Barcelona.
El paper d'Open Arms
L'ONG Open Arms ja ha expressat la seva voluntat de formar part de l'operatiu. Preveuen aportar suport tècnic, capacitat de remolc i assistència sanitària si és necessari.
El seu cap d’operacions, Gerard Canals, reclama al govern espanyol que no es posin impediments a la seva participació, que considera clau per garantir la seguretat i la transparència de la missió. "No acceptem la inacció ni podem normalitzar el patiment", insisteix.
Missió interceptada i detencions
El 2 d'octubre del 2025, l’exèrcit d'Israel va interceptar la flotilla quan es trobava a poques milles de Gaza. Diverses embarcacions van perdre les comunicacions abans de l'abordatge, i els activistes van ser traslladats al port israelià d'Ashdod. Entre els detinguts hi havia una seixantena d'espanyols.
L’operació va generar una àmplia reacció política i social. A Barcelona, es van fer diverses concentracions, mentre institucions i dirigents polítics van reclamar el respecte al dret internacional i l’alliberament dels activistes.
Una trentena de reclosos va trigar fins a quatre dies en sortir de la presó israeliana de Ketziot i en arribar a Espanya va denunciar maltractaments i humiliacions constants.