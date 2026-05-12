Con el Barça campeón, la Liga aún tiene mucha tela por cortar: nueve puntos en juego con un descenso muy caliente

Este pasado domingo, el Barcelona cerró el capítulo más importante de la Liga, proclamándose campeón de manera matemática con su victoria en el Camp Nou ante el Real Madrid (2-0), a falta de tres jornadas --nueve puntos en juego-- para cerrar la competición; es decir, aún queda mucha tela por cortar, sobre todo, en la parte baja de la Liga y en la lucha feroz por la quinta plaza de la Champions League, que ya tiene asegurada España gracias al pase a la final de la Conference League del Rayo Vallecano.

La cuenta atrás comienza este mismo martes con la antepenúltima jornada entre semana. Hay dos partidos que serán los que habrá que seguir con más atención, ya que mezclan a dos aspirantes a quedarse la quinta plaza que da derecho a la Champions con los dos equipos que están en las dos plazas de descenso que aún quedan vacantes tras el descenso matemático del Oviedo.

La jornada comienza con un Celta - Levante. Los gallegos son ahora mismo sextos, con 50 puntos, es decir, están a cuatro del Betis; los andaluces poseen, de momento, ese billete que da derecho a jugar la Champions la temporada que viene. Los celestes necesitan ganar para seguir metiendo presión a los verdiblancos en la pugna por la Liga de Campeones.

Aunque mayores son las necesidades del Levante, que necesita imperiosamente sumar los tres puntos para seguir albergando esperanzas de permanencia. Ahora son penúltimos, con 36 puntos, a tres del Giriona, que es quien marca la salvación. Una derrota o un empate les dejaría con pocas opciones de seguir en Primera la campaña que viene.

El otro duelo que le sigue a este, que abre la jornada 36 de Liga, será el que disputen el Betis y el Elche. Los futbolistas de Pellegrini son quintos, con 54 puntos, y una victoria les dejaría a un paso de cerrar su presencia en la Champions el año que viene, siempre mirando de reojo al Celta, su más cercano perseguidor.

Enfrente, el Elche, que ahora mismo está metido en ese grupo grande de hasta 12 equipos que están separados por tan solo ocho puntos, los que marcan la distancia entre la Real Sociedad (44) -octava clasificada- y el Levante (36) -penúltimo clasificado-.

Los ilicitanos suman 39 puntos y están metidos de lleno en la lucha por la salvación. Una victoria ante el Betis les daría un balón de oxígeno casi certero para permanecer otro año más en la máxima categoría del fútbol español. De lo contrario, el Elche podría volver a caer a puestos de descenso a falta de dos jornadas para la conclusión, la presión es máxima.

El tercer partido de la jornada 36 y que cierra el día del martes será el Osasuna - Atlético de Madrid. Los 'rojillos' están entre dos aguas, la lucha por Europa y cerrar definitivamente la permanencia. Ahora mismo son undécimos, con 42 puntos, a cinco del descenso y a tan solo dos de poder ingresar en la Europa League. Mientras, los rojiblancos ya no se juegan nada, más allá del honor, son cuartos y tienen asegurada su presencia en la Champions.

El Sevilla necesita la victoria como agua de mayo El miércoles arrancará con otro partidazo entre el Villarreal y el Sevilla. Los de Castellón son terceros y lo único que tienen en juego es sellar matemáticamente la tercera plaza del campeonato, algo meramente simbólico. Sin embargo, los de Nervión (40) se juegan seguir remando en pos de sellar la permanencia, tras haber estado en puestos de descenso, un desliz volvería a meterles de lleno en problemas, cuando ya solo quedarían dos partidos en disputa. A ese duelo le sigue un Espanyol - Athletic, dos equipos que están en luchas opuestas. Los 'pericos', que no han ganado un solo partido en este 2026, han pasado de comenzar el año a 18 puntos del descenso a estar a solo dos. El motivo: no han ganado ni un solo duelo en este 2026. Con tan solo 39 puntos, una derrota ante los 'leones', el triunfo del Alavés y un empate del Girona, les dejaría en puestos de descenso. Mientras, los de Bilbao se juegan seguir en la lucha por estar en la Europa League la campaña que viene. Precisamente, el Alavés se medirá en casa al recién estrenado campeón, el Barcelona, con la intención de aprovechar la 'resaca' de las celebraciones culés y llevarse tres puntos que le permitan salir del antepenúltimo lugar, el último que da el descenso automático a Segunda. Por su parte, el Barça no se juega más que una nueva victoria para alcanzar el reto de los 100 puntos. El partido de las 21.30 horas del miércoles mide al Getafe y al Mallorca. Los azulones están actualmente en la última plaza con derecho a jugar en Europa la campaña que viene, con sus 45 puntos, por lo que la victoria se antoja imprescindible para lograr ese ansiado billete a la Europa League después de un año que comenzó muy complicado para los del sur de Madrid.