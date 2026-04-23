Militao y Güler se perderán el final de temporada por lesión

El Real Madrid ha hecho públicos este jueves los partes médicos de Arda Güler y Éder Militao a través de su página oficial, confirmando un escenario complicado para ambos futbolistas en el tramo final del curso.

En el caso del centrocampista turco, el club señala que después de las pruebas realizadas "se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha". Una dolencia que, salvo giro inesperado, le aparta de lo que resta de temporada.

Por su parte, el comunicado sobre el central brasileño recoge que "se le ha diagnosticado una lesión muscular". En su caso, la previsión es igualmente negativa de cara a los próximos compromisos, quedando prácticamente descartado para el cierre del curso.

Ambas bajas suponen un duro golpe para el equipo en el tramo decisivo, y su posible presencia en el Mundial dependerá exclusivamente de cómo evolucionen en las próximas semanas.

Noticias más positivas las que llegan de Asencio, que completó una parte de la sesión junto al grupo, dando señales de mejoría. Mientras tanto, Courtois y Rodrygo continúan con sus respectivos procesos de recuperación, trabajando al margen del equipo.

El club dará a conocer mañana la lista de convocados antes del desplazamiento a Sevilla, previsto para las 12:00 horas.