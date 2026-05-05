Mbappé reacciona tras las críticas a sus vacaciones mientras estaba lesionado

El ruido rodea la figura de Kylian Mbappé, el delantero francés del Real Madrid que está recuperándose de una lesión muscular y que aprovechó su baja para irse unos días de vacaciones antes de enfrentarse al FC Barcelona en la Liga.

Este martes, su entorno incluso salió al paso para atemperar las críticas que está recibiendo el jugador tras pasar unos días en Cerdeña con su pareja, la actriz española Esther Expósito.

"El período de recuperación de Kylian Mbappé está estrictamente controlado por el Real Madrid. Parte de las críticas parten de una excesiva interpretación que no se corresponde con la realidad y la implicación de Kylian con el colectivo", han informado fuentes cercanas al delantero a la agencia France Presse.

Mbappé, que será sometido este miércoles a una resonancia para ver la evolución de su lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, se entrenó este martes en solitario en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el día libre del que disfrutó la plantilla, informa Efe.

El francés es el máximo goleador de la Liga española, con 24 tantos, pero no se ha librado de las críticas que ha recibido el equipo durante toda la temporada tras perder sucesivamente sus opciones en las diferentes competiciones.

Con todo, el domingo el Madrid debe ganar en el Camp Nou para apurar las remotas opciones que aún le quedan de luchar por la Liga, o al menos para retrasar el alirón de su gran rival.