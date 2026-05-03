Espanyol - Real Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 34 de la Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el RCD Espanyol y el Real Madrid, que se disputa este domingo a partir de las 21:00 horas peninsulares en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Once del Madrid

El Madrid sale con: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouameni, Valverde, Bellingham, Thiago; Brahim y Vinicius.

El Madrid, con el título de Liga descartado, intenta acabar estas últimas jornadas retrasando lo más posible el 'alirón' del Barcelona, que este sábado ganó a Osasuna en Pamplona y tiene el título a tiro de un empate o derrota de los blancos. Más se juega el Espanyol, que terminó la pasada jornada a cinco puntos del descenso y no puede despistarse si no quiere que sus rivales le coman el terreno. Con 37 victorias visitantes por 33 locales, más 19 empates, los partidos en los que el Espanyol ha hecho de anfitrión del Madrid no han sido precisamente un paseo para los blancos. La temporada pasada los entonces pupilos de Carlo Ancelotti se fueron con una derrota por la mínima y con polémica, reclamando una expulsión de Romero, autor del único gol del partido, por una dura entrada sobre Kylian Mbappé.

El delantero francés no tendrá su revancha, puesto que es la principal baja de los de Álvaro Arbeloa para esta jornada. A la de Mbappé se une la enésima recaída del brasileño Éder Militao, una baja sensible en la defensa. Descartados prácticamente para lo que queda de temporada el meta Thibaut Courtois, el turco Arda Güler y el delantero brasileño Rodrygo Goes, la responsabilidad del juego del Madrid recaerá en los Vinicius Junior, Jude Bellingham, Fede Valverde y compañía. Por su parte, el técnico local Manolo González, no podrá contar con el goleador de la temporada pasada, así como con Thyrys Dolan, Cyril Ngonge ni con Fernando Calero.