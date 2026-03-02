Hora y dónde ver gratis en TV el Real Sociedad - Athletic Club, vuelta de las semifinales de Copa del Rey

Este miércoles 4 de marzo tiene lugar la vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el Real Sociedad y el Athletic Club en el Estadio de Anoeta. Los chicos de Pellegrino Matarazzo buscarán mantener la ventaja del 0-1 obtenido en la ida, corta para lo visto sobre el terreno de juego. Los de Ernesto Valverde tratarán de remontar para meterse en una final que puede salvar una temporada gris.

El entrenador estadounidense de origen italiano ha cambiado la cara de la Real Sociedad desde su llegada, puede poner el broche con la final de la Copa del Rey y optar a un título, más la clasificación a Europa y a la Supercopa de España. En la ida, Beñat Turrientes finalizó una gran jugada colectiva, tras un pase de Gonzalo Guedes. El Athletic se vio muy superado y puede dar por bueno el resultado.

02.15 min Athletic - Real Sociedad: resumen del partido de ida de semifinales de Copa del Rey

La Real sufrió ante Osasusa y el Athletic, contra la 'Cultu' La Real Sociedad eliminó en segunda ronda al Reus FCR (Segunda RFEF) por 0-2, al Eldense (Primera RFEF) por 1-2, al Osasuna (Primera) en los penaltis 4-3 tras un 2-2 y en cuartos al Alavés (Primera) por 2-3. La Real es décima en Liga, pero viene en una dinámica positiva desde la llegada del nuevo entrenador. El Athelic ha tenido que competir en una ronda menos, por ser uno de los equipos de la Supercopa de España. Empezó en tercera ronda y superó al Ourense (Primera RFEF) por 0-1, a la Cultural Leonesa (Segunda) por 3-4 en la prórroga y al Valencia (Primera) por 1-2. Tras esta semifinal, tiene partidos clave como Barça, Girona, Betis, Getafe y Villarreal y el pase podría revertir una situación en Liga que le ha llevado a la octava posición.