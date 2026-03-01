Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de marzo de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito la semana de 8M. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo, voleibol y esquí de montaña desde el lunes 2 al domingo 8 de marzon. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y mucho protagonismo de la mujer: la selección femenina de fútbol en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial, la Copa de la Reina de voleibol y la clasificación para el Campeonato de Europa femenino de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 2 de marzo
- 19:30 horas. Programa. TDPedales
- 20:30 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato masculino del mundo. Jornada 4: España - Ucrania
- 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 3 de marzo
- 19:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 1: España - Islandia
- 20:30 horas. Waterpolo. Liga europea masculina. Cuartos de final: AN Brescia - CNAB
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal (vuelta): FC Barcelona - Atlético de Madrid
- 21:00 hores. Fútbol. Copa del Rei. Semifinal (tornada): FC Barcelona - Atlètic de Madrid (locució en català)
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Miércoles 4 de marzo
- 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Sprint
- 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal (vuelta): Real Sociedad - Athletic Club
- 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey
Jueves 5 de marzo
- 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Relevo mixto
Viernes 6 de marzo
- 13:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (1). CN Sant Feliu - EPlus CN Catalunya
- 15:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (2). CE Mediterrani - CN Sant Andreu
- 17:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (3). Astralpool CN Sabadell - CN Terrassa
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 8: Barça Atlètic - Real Madrid
- 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 24
- 19:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (4). Assolim CN Mataró - Zodiac CN Atlètic Barceloneta
- 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola
- 20:00 horas. Programa. Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina
Sábado 7 de marzo
- 11:15 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 21: MRB Móstoles FSF - Arriva AD Alcorcón
- 11:30 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Semifinal (1)
- 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 19: CP Vila-sana Coop d’Ivars - Martinelia Manlleu
- 13:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Semifinal (2)
- 16:00 horas. Programa. Gran estadio.
- 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 15: Rehatrans Getafe - Fundación Aliados Valladolid
- 17:00 horas. Programa. Previo selección española
- 17:30 horas. Programa. Gran estadio.
- 18:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 2: Ucrania - España
- 19:30 horas. Balonmano. Clasificación Campeonato de Europa femenino. Jornada 4: España - Austria
- 21:30 horas. Programa. ‘Gran estadio - noche’
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio.
Domingo 8 de marzo
- 13:30 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Final
- 15:55 horas. Programa. Gran estadio.
- 15:55 horas. Ciclismo. París-Niza. 1ª etapa. Achères - Carrières-sous-Poissy (171 km)
- 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 27: At. Madrileño - Hércules
- 21:30 horas. Programa. ‘Gran estadio - noche’
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio.