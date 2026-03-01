Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de marzo de 2026

Jugadoras de fútbol con uniformes rojo y amarillo celebran un gol en un campo de césped verde. Se distinguen los números 11, 15 y 2 en las camisetas de algunas de ellas, en un ambiente festivo.
Fran Mena
Fran Mena

RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito la semana de 8M. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo, voleibol y esquí de montaña desde el lunes 2 al domingo 8 de marzon. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y mucho protagonismo de la mujer: la selección femenina de fútbol en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial, la Copa de la Reina de voleibol y la clasificación para el Campeonato de Europa femenino de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 2 de marzo

  • 19:30 horas. Programa. TDPedales
  • 20:30 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato masculino del mundo. Jornada 4: España - Ucrania
  • 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate

Martes 3 de marzo

  • 19:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 1: España - Islandia
  • 20:30 horas. Waterpolo. Liga europea masculina. Cuartos de final: AN Brescia - CNAB
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal (vuelta): FC Barcelona - Atlético de Madrid
  • 21:00 hores. Fútbol. Copa del Rei. Semifinal (tornada): FC Barcelona - Atlètic de Madrid (locució en català)
  • 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Miércoles 4 de marzo

  • 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Sprint
  • 21:00 horas. Fútbol. Copa del Rey. Semifinal (vuelta): Real Sociedad - Athletic Club
  • 22:50 horas. Programa. Estudio Estadio. Copa del Rey

Jueves 5 de marzo

  • 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Relevo mixto

Viernes 6 de marzo

  • 13:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (1). CN Sant Feliu - EPlus CN Catalunya
  • 15:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (2). CE Mediterrani - CN Sant Andreu
  • 17:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (3). Astralpool CN Sabadell - CN Terrassa
  • 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 8: Barça Atlètic - Real Madrid
  • 18:00 horas. Baloncesto. Liga Femenina Endesa. Jornada 24
  • 19:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (4). Assolim CN Mataró - Zodiac CN Atlètic Barceloneta
  • 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola
  • 20:00 horas. Programa. Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina

Sábado 7 de marzo

  • 11:15 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 21: MRB Móstoles FSF - Arriva AD Alcorcón
  • 11:30 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Semifinal (1)
  • 13:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 19: CP Vila-sana Coop d’Ivars - Martinelia Manlleu
  • 13:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Semifinal (2)
  • 16:00 horas. Programa. Gran estadio.
  • 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 15: Rehatrans Getafe - Fundación Aliados Valladolid
  • 17:00 horas. Programa. Previo selección española
  • 17:30 horas. Programa. Gran estadio.
  • 18:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 2: Ucrania - España
  • 19:30 horas. Balonmano. Clasificación Campeonato de Europa femenino. Jornada 4: España - Austria
  • 21:30 horas. Programa. ‘Gran estadio - noche’
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio.

Domingo 8 de marzo

  • 13:30 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Final
  • 15:55 horas. Programa. Gran estadio.
  • 15:55 horas. Ciclismo. París-Niza. 1ª etapa. Achères - Carrières-sous-Poissy (171 km)
  • 16:00 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 27: At. Madrileño - Hércules
  • 21:30 horas. Programa. ‘Gran estadio - noche’
  • 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio.
