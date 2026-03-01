Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 2 de marzo de 2026

RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito la semana de 8M. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo, voleibol y esquí de montaña desde el lunes 2 al domingo 8 de marzon. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y mucho protagonismo de la mujer: la selección femenina de fútbol en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial, la Copa de la Reina de voleibol y la clasificación para el Campeonato de Europa femenino de balonmano, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 2 de marzo 19:30 horas. Programa. TDPedales

TDPedales 20:30 horas. Baloncesto. Clasificación Campeonato masculino del mundo. Jornada 4: España - Ucrania

Martes 3 de marzo 19:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 1: España - Islandia

Copa del Rey. Semifinal (vuelta): FC Barcelona - Atlético de Madrid 21:00 hores. Fútbol. Copa del Rei. Semifinal (tornada): FC Barcelona - Atlètic de Madrid (locució en català)

Miércoles 4 de marzo 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Sprint

Jueves 5 de marzo 11:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo y Campeonato de Europa. Relevo mixto

Viernes 6 de marzo 13:00 horas. Waterpolo. Copa de la Reina. Cuartos de final (1). CN Sant Feliu - EPlus CN Catalunya

Copa de la Reina. Cuartos de final (3). Astralpool CN Sabadell - CN Terrassa 18:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 8: Barça Atlètic - Real Madrid

Liga U22. Segunda fase. Jornada 8: Barça Atlètic - Real Madrid 18:00 horas. Baloncesto . Liga Femenina Endesa. Jornada 24

Copa de la Reina. Cuartos de final (4). Assolim CN Mataró - Zodiac CN Atlètic Barceloneta 19:00 horas. Boxeo. Copa Iberdrola

Copa Iberdrola 20:00 horas. Programa. Ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina

Sábado 7 de marzo 11:15 horas. Fútbol sala. Primera División Femenina. Jornada 21: MRB Móstoles FSF - Arriva AD Alcorcón

Copa de la Reina. Semifinal (1) 13:00 horas. Hockey patines . OK Liga Iberdrola. Jornada 19: CP Vila-sana Coop d’Ivars - Martinelia Manlleu

Copa de la Reina. Semifinal (2) 16:00 horas. Programa. Gran estadio.

Gran estadio. 16:00 horas. Baloncesto en silla de ruedas. SuperLiga BSR España. Jornada 15: Rehatrans Getafe - Fundación Aliados Valladolid

SuperLiga BSR España. Jornada 15: Rehatrans Getafe - Fundación Aliados Valladolid 17:00 horas. Programa. Previo selección española

Previo selección española 17:30 horas. Programa. Gran estadio.

Gran estadio. 18:00 horas. Fútbol. Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 2: Ucrania - España

Clasificación Campeonato del mundo femenino. Jornada 2: Ucrania - España 19:30 horas. Balonmano. Clasificación Campeonato de Europa femenino. Jornada 4: España - Austria

Clasificación Campeonato de Europa femenino. Jornada 4: España - Austria 21:30 horas. Programa. ‘Gran estadio - noche’

‘Gran estadio - noche’ 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio.