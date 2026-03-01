Hora y dónde ver gratis en TV el FC Barcelona - Atlético de Madrid, vuelta de las semifinales de Copa del Rey

Este martes 3 de marzo tiene lugar la vuelta de las semifinales de Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El equipo de Hansi Flick tiene la difícil misión de remontar el 4-0 de la ida y, por si esto fuera poco, lo tendrá que hacer sin su mejor central esta temporada, Eric García, que fue expulsado con roja directa.

Los rojiblancos del 'Cholo' Simeone hicieron uno de sus mejores partidos de este año el pasado 12 de febrero con una goleada por 4-0 al líder de la Liga española. Eric García, en propia puerta por a un fallo tremendo de Joan García, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez fueron los autores de los goles. Pero pudieron ser muchos más, el Barça se libró de una humillación en la primera parte, aunque en la segunda tuvo varias opciones de recortar distancias. De hecho, hubo bastante polémica con el gol anulado a Pau Cubarsí por fuera de juego.

02.15 min Atlético de Madrid - Barcelona. Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey

Punto de inflexión en un momento crucial de la temporada El partido puede ser un punto de inflexión en la temporada de ambos equipos en el momento en que comienza la fase decisiva de la temporada. El Atlético de Madrid recibe tras este encuentro a la Real Sociedad y al Getafe en Liga, con la eliminatoria ante el Tottenham entre medias, después visita el Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid y recibe al FC Barcelona. Los culés, antes de visitar el Metropolitano, viajan a Bilbao para reencontrase con Ernesto Valverde y su Athletic, la eliminatoria ante el Newcastle antes y después de recibir al Sevilla. El FC Barcelona llega tras eliminar al Guadalajara (Primera RFEF) por 0-2, al Racing de Santander (Segunda) por 0-2 y al Albacete (Segunda) por 1-2 en cuartos. El Atlético es el primer rival de Primera División al que se enfrenta en esta Copa del Rey. El Atlético de Madrid dejó en el camino al Atlético Baleares (Primera RFEF) por 2-3, al Deportivo de la Coruña (Segunda) por 0-1 y al Real Betis (Primera) por 0-5. Solo el Atlético Baleares ha sido capaz de perforar su portería y en los dos últimos encuentros lleva nueve goles a favor y ninguno en contra.