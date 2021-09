Santacana logra la medalla de oro en la prueba de descenso

El esquiador español Jon Santacana, con su guía Miguel Galindo, logró la medalla de oro en la prueba de descenso para discapacitados visuales de clase B-2 de los Juegos Paralímpicos de Sochi, que se ha celebrado en el centro alpino de Rosa Khutor.

Santacana marcó un mejor tiempo de 1.21.76 y el podio lo completaron el eslovaco Miroslav Haraus, plata, y el canadiense Marc Marcoux. El madrileño Gabriel Gorce, que también compitió en descenso, acabó en la séptima posición.

El abanderado español en Sochi consiguió su séptima medalla en su cuarta partición en unos Juegos Paralímpicos de invierno y revalidó el oro conseguido hace cuatro años en Vancouver.

Santacana, que regresó a la competición a finales de febrero tras recuperarse de una operación en el tendón de Aquiles que le mantuvo algo más de cuatro meses de baja, ha conseguido llevarse la presea en la primera de las cinco pruebas de esquí alpino en las que va a participar Sochi.

"No podíamos imaginar el oro"

El esquiador español Jon Santacana, y su guía Miguel Galindo reconocieron que no esperaban "ni en el mejor de los guiones" poder lograr este éxito.

"Han sido unos meses complicados. Estar aquí era como un premio, pero cuando llegas y ves que puedes hacerlo bien vas subiendo tu exigencia, pero ni en el mejor de los guiones podíamos pensar en esto. En descenso habíamos trabajado muy bien los últimos años, pero no teníamos claro el estado de forma en el que llegábamos", explicó Galindo.

Por su parte, Santacana apuntó que "hemos sufrido un montón, Miguel me iba narrando lo que iba pasando porque hemos salido en la segunda posición", a lo que apostilló Galindo que "no me lo creía cuando el último bueno que competía iba a más de 70 de nosotros en el intermedio. Hemos salido a muerte, a dar todo lo que teníamos y ha salido muy bien".

Santacana reconoció que la pista de Sochi era "complicada" pero que arriesgaron en la bajada, lo que finalmente les permitió lograr la presea dorada y revalidar el título conseguido hace cuatro años en Vancouver.

"La competición es un juego, tienes que arriesgarte y nos hemos arriesgado. La pista es complicada porque hay varias zonas en las que te despegas, saltas y pierdo a Miguel, pero hay que confiar en lo que sabes hacer. El segundo día de entreno Miguel ya me dijo que no íbamos a hacer nada que no supiéramos ya hacer", afirmó el esquiador guipuzcoano.

Galindo añadió que tras concluir el descenso, "hemos visto que íbamos primeros y sacábamos 30 centésimas al segundo y quedaban casi todos por bajar. No teníamos muy claro si el tiempo nos iba a valer, de hecho pensábamos que no, pero luego ha sido espectacular", afirmó emocionado.