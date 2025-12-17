Lotería de Navidad en otros países: de la ‘Lotaria Classica do Natal’ en Portugal al ‘Gordo de Navidad’ de México

La Lotería de la Navidad del 22 de diciembre es una de las grandes fechas del año para muchos españoles. Una tradición centenaria que se remonta a 1812 y que ha inspirado a otros países europeos y extranjeros para organizar un sorteo similar.

Portugal, Italia, Alemania, Bélgica o México son algunos de los países que cuentan con su propia lotería navideña. En este artículo, explicamos cómo son estos sorteos y sus diferencias con respecto a la Lotería de la Navidad en España.

Portugal: "Lotaria Classica do Natal" En el país vecino, Portugal, el 51º sorteo de la conocida como "Lotaria Classica do Natal" se celebra el 26 de diciembre, cada “décimo” tiene un precio de 15 euros y el primer premio está dotado con 12,5 millones de euros. A diferencia de lo que ocurre en España, los números de la suerte los cantan adultos uniformados, los llamados pregoeiros, que son trabajadores de la Santa Casa de la Misericordia, una entidad privada de utilidad pública fundada en 1498 y que organiza la lotería navideña, así como otros sorteos ordinarios a lo largo del año. “La lotería de Navidad no genera tanta pasión como en nuestro país”, dice Lara Siscar, corresponsal de TVE en Lisboa. “No hay administraciones famosas con colas que den la vuelta a la manzana y el sorteo se transmite en directo, pero con ambiente y seguimiento bastante discreto”, agrega.

Italia: “Lotteria Italia” En Italia existe la “Lotteria Italia”, un sorteo parecido al Gordo en España. El sorteo se realiza el 6 de enero y se transmite por la RAI en su primer canal. Los billetes se empiezan a vender el 1 de setiembre, a un precio de cinco euros cada uno y el primer premio está dotado con cinco millones de euros. Con respecto al sorteo de Navidad en España, en Italia no hay pedreas, sino que son menos premios y con más dotación económica. Aunque no hay tanta tradición como en España, según Begoña Gómez, corresponsal de TVE en Roma, los billetes se acaban con mucha antelación a la fecha del día del sorteo y entre los italianos hay una superstición: siempre que viajan a otras ciudades, se llevan el boleto en el bolsillo. Por otro lado, cuenta Gómez, hay una tradición muy arraigada después de la cena de Nochebuena y de Nochevieja, que es jugar al bingo (“la Tombola”).

Alemania: la "Deutsche Weihnachtslotterie" La primera vez que los alemanes jugaron a la lotería de Navidad fue en 2017, un sorteo inspirado en el modelo del Gordo de la Navidad en España. Cada 26 de diciembre, quienes compran su décimo por 20 euros, optan a un primer premio dotado con 400.000 euros.

Bélgica: la "Lotto Extra de Nöel" de Bélgica En Bélgica, la lotería de Navidad no es una fecha señalada como en España, pero sí existen dos sorteos especiales (“Extra Lotto”) el 24 y 31 de diciembre, con bote de tres millones de euros cada uno de estos días. Funciona como La Primitiva y cada apuesta cuesta 1,5 euros. Con respecto a otros países del entorno, los premios navideños y del resto del año están libres de impuestos.