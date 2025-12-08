La Copa del Rey llega a dieciseisavos de final con los cuatro participantes en la Supercopa de España

La Copa del Rey sigue avanzando. Tras una semana en la que se disputó una segunda ronda con sorpresas, el torneo copero celebra este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de dieciseisavos de final, que podrá seguirse a partir de las 13:00h en Teledeporte y RTVE Play.

Lo hace ya con los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España, que compondrán uno de los seis bombos que depararán las eliminatorias. El actual campeón, el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club conocerán este martes a su primer rival en la presente edición del torneo del K.O. Los dieciseisavos de final se celebrarán del martes 16 al jueves 18 de diciembre.

Premio gordo asegurado para Ourense CF y Atlético Baleares El sorteo contará con seis urnas: la del representante de la Copa Federación (el Ourense CF), la del equipo de Segunda Federación vivo en el torneo (Atlético Baleares), la de los conjuntos de Primera Federación (Guadalajara, Real Murcia, Eldense y Talavera), la de los cuadros de Segunda División (Sporting, Huesca, Eibar, Deportivo, Granada, Albacete, Cultural, Racing y Burgos), la de los equipos de Primera División (Celta, Alavés, Osasuna, Getafe, Real Sociedad, Levante, Elche, Sevilla, Betis, Valencia, Villarreal, Rayo Vallecano y Mallorca) y la de los conjuntos participantes en la Supercopa de España (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club). Ourense y Atlético Baleares tienen asegurada la visita de uno de estos cuatro equipos. La primera bola en salir será la del equipo gallego y el segundo emparejamiento que se conocerá será el del conjunto balear. Los otros dos equipos de la Supercopa de España se medirán a domicilio a uno de los cuatro equipos de Primera Federación restantes. El conjunto orensano está siendo la gran revelación de lo que llevamos de torneo. Eliminó en primera ronda al Real Oviedo (4-2) e hizo lo propio con el Girona en segunda ronda (2-1). O Couto se ha convertido en un fortín para el equipo dirigido por Dani Llácer, que tratará de dar la campanada ante uno de los 'transatlánticos' del fútbol español. El Ourense CF se carga a otro equipo de Primera División en la Copa del Rey y elimina al Girona El Atlético Baleares viene de eliminar a uno de los equipos más en forma de la Liga, el RCD Espanyol, al que superó por 1-0 en el Estadi Balear. El sorteo deparará además nueve eliminatorias entre equipos de Segunda División frente a nueve de Primera y un cruce entre dos equipos de la máxima categoría, que se jugará en el campo del conjunto cuya bola haya salido en primer lugar.