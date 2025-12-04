El Atlético Baleares da la campanada al eliminar al Espanyol en Copa del Rey

El Espanyol ha caído elimindo en Copa del Rey ante el Atlético Baleares, equipo de Segunda Federación. La hazaña del equipo local se hizo realidad gracias a un solitario gol de Jaume Tovar, que ha acabado con el equipo perico fuera del torneo del K.O.

El Espanyol, que alineó a varios habituales como Riedel, Edu Expósito o Kike García, no fue capaz de desarmar la telaraña defensiva del Atlético Baleares, lo que le costó caro ante un equipo que poco a poco fue creciendo en ataque, hasta que consiguió ponerse por delante al comienzo de la segunda parte.

En una acción más propia de otro fútbol, Bejarano puso un centro al corazón del área donde Riedel no acertó a despejar, y el balón muerto en el área pequeña lo remató Tovar, que desató la euforia del Estadi Balear ante un Fortuño vendido por el error de su compañero.

Manolo González puso toda la carne en el asador con la entrada de Roberto Fernández, Dolan o Urko González, pero el equipo no respondía y siempre se quedaba a un paso de poder probar a Julián Rivas, muy cómodo durante gran parte de la tarde por las pocas oportunidades que tuvo de probarle el Espanyol. Los pupilos de Luis Blanco supieron gestionar a la perfección los minutos finales, quizás los de mayores nervios por el miedo a perder una ventaja muy valiosa, y certificaron un éxito que evidencia su idilio con la Copa del Rey, donde en 2021 ya eliminaron a dos equipos de LaLiga EA Sports.

Por su parte, el Espanyol ve truncada su buena dinámica con una eliminación inesperada que le deja sin opciones de soñar en grande en una temporada donde tiene encarrilada la permanencia en Liga, pero se queda sin el aliciente copero.

El Rayo Vallecano salva los muebles 'in extremis' en Ávila (1-2) El Rayo Vallecano salvó los muebles 'in extremis' ante un Real Ávila, de Segunda RFEF, que le obligó a emplearse a fondo para ganar por 1-2 un partido que empató en el minuto 93 y que sentenció a su favor en la prórroga, en el 119, cuando parecía que el duelo se iba a decidir en los penaltis. El castigo fue excesivo para un conjunto abulense que, además de realizar un buen partido, vio truncadas sus esperanzas primero en el tiempo añadido de la segunda parte, en el minuto 93, con un gol de Isi Palazón, y después, cuando la prórroga estaba a punto de concluir, en el 119, con otro de Álvaro García. En el minuto 49 el Ávila se adelantó en el marcador con un gol de Carlos Pascual, que tuvo que retirarse, lesionado, en la segunda parte de la prórroga.