El Ourense CF se carga a otro equipo de Primera División en la Copa del Rey y elimina al Girona

El Ourense CF, de Primera RFEF, brindó otra noche inolvidable a sus aficionados en la Copa del Rey al derrotar en O Couto por 2-1 al Girona, que solo apretó en los instantes finales. El equipo de Dani Llácer, que ya había eliminado al Real Oviedo en la ronda anterior, tuvo ambición para dominar al equipo de Primera División durante 70 minutos y capacidad de sufrimiento cuando éste lo encerró en su terreno en los últimos minutos.

La intensidad y presión del equipo gallego empequeñecieron a su rival, que encajó el primer golpe al minuto de juego. Los azules explotaron una acción de estrategia tras un saque de esquina para adelantarse con un cabezazo de Álvaro Yuste.

Al equipo de Míchel pareció costarle adaptarse al estado del césped, muy castigado por las lluvias de los últimos días. Era incapaz de imprimirle velocidad a su juego, aunque eso no impidió que Joel Roca tuviese una inmejorable oportunidad para igualar. Su remate se marchó fuera por pocos centímetros.

Los minutos pasaban y el Girona apenas generaba peligro. Pero un infantil penalti cometido por Yuste sobre Roca dio aire a los visitantes sobrepasado el ecuador del primer tiempo. Alberto Sánchez detuvo el lanzamiento de Yáser Asprilla, pero Abel Ruiz, más rápido que los jugadores ourensanistas, recogió el rechace y cedió el balón para que el joven delantero colombiano no fallase en esa ocasión.

La puesta en escena del Ourense CF en el segundo acto fue inmejorable. Le quitó la pelota al Girona y empezó dominar, sin miedo al desgaste físico, y en el minuto 63 obtuvo el premio a su ambición. Yuste recuperó en campo rival y abrió para Aranzabe, que sacó un potente remate cruzado que Gazzaniga sacó con un pie. El rechace le cayó a Omar, que, apenas seis minutos después de entrar en el campo, volvió a adelantar a su equipo.

Michel movió ficha tras el 2-1. Tsygankov, Gibert e Iván Martín entraron en escena. Pero fue su rival el que rozó el tercero con un disparo de Guerrero que se marchó ligeramente cruzado. El Girona estaba sin respuesta y el Ourense continuaba coleccionando ocasiones. Omar rozó el doblete con un tiro desde la frontal.

Los cambios dieron otro aire al Girona, que en los últimos minutos se volcó. Tras un saque de esquina, Gibert no acertó a rematar un balón que se paseó por el área y en la última jugada Tsygankov no pudo evitar que el Ourense alargase su idilio con la Copa. Su lanzamiento de falta lateral se estrelló en el larguero.

El Villarreal solo puede con el Antoniano en los penaltis En Lebrija, el Villarreal sufrió para dejar en el camino a un Antoniano que forzó la prórroga y los penaltis. Después de que el marcador no se moviese en los primeros 45 minutos, a pesar de gozar de algunas ocasiones a balón parado e incluso de que el colegiado anulase un tanto de Pape Gueye por fuera de juego, el conjunto de Marcelino recurrió a hombres como Ayoze Pérez y Georges Mikautadze para tratar de evitar el 'sorpasso'. Sin embargo, el partido se fue a la prórroga. Ayoze, en el 101, parecía rescatar al Villarreal al aprovechar un centro de Dani Parejo que prolongó al palo largo, lejos del alcance del portero local, pero Jesús García, solo siete minutos más tarde, sellaba el 1-1 que obligaba a decidir todo en la tanda de penaltis. Después de que ambos equipos anotasen los dos primeros lanzamientos (entre ellos José Pedraza, jugador del Antoniano que se enfrentaba a su tío, Alfonso Pedraza), Arnau Tenas detuvo el tercero del cuadro sevillano, clave para que los castellonenses, que no fallaron ninguna de sus penas máximas, se llevasen el partido.