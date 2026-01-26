Murcia lanza una alerta por una "nube tóxica" tras el incendio de una planta de Repsol

Un incendio declarado este lunes por la tarde en instalaciones de la petrolera Repsol en el Valle de Escombreras, Murcia, ha llevado a las autoridades regionales a lanzar un mensaje de alerta para que las poblaciones de tres localidades cercanas permanezcan refugiadas ante los posibles efectos de una "nube tóxica".

El fuego se inició poco antes de las 18:00 horas y ha provocado una gran columna de humo negro visible desde distintos puntos. Repsol ha aclarado que no hay heridos ni existe riesgo de que las llamas se propaguen, según los servicios de emergencia, que han confirmado el despliegue de efectivos de los Bomberos y de la Policía Local de Cartagena como medida de precaución.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Gobierno murciano ha activado el sistema ES-Alert para advertir a la población de Alumbres, Escombreras y Portmán. "Se recomienda refugiarse en un lugar cerrado, cerrar puertas y ventanas y alejarse de la zona en caso de ir en coche", ha publicado en su cuenta de X el presidente regional, Fernando López Miras.

El Ayuntamiento de Cartagena, que da el incendio por "controlado", ha ampliado el aviso a otras áreas como Vista Alegre o Roche. Ha pedido a los vecinos que mantengan persianas y ventanas cerradas también durante la noche del y que permanezcan atentos a futuras comunicaciones.

"Protección Civil está movilizada para avisar a la población e intervenir en caso de resultar necesario", reza un comunicado difundido desde el Consistorio.