Las familias de los desaparecidos en el accidente de Adamuz, ante sus horas más tensas: ¿cómo gestionar la espera?

Rodrigo, Andrés, Miriam o Cristina son algunos de los nombres que este lunes se pronuncian en voz muy alta, aferrados a la esperanza, porque siguen desaparecidos tras la tragedia ferroviaria en Alamud (Córdoba), cuando un tren Iryo descarriló y colisionó contra otro de Renfe. A los 39 fallecidos y más de cien heridos, hay que unir estas 33 personas que nadie localiza. Y a sus familias, que viven las horas más insoportables. Nombres propios que son la expresión de una angustia que crece con cada minuto sin noticias.

Son momentos traumáticos y, para darles apoyo, se han habilitado puntos de atención en el Centro Cívico de Córdoba y puestos específicos en Huelva o la estación de Atocha. En estos espacios se ofrece avituallamiento y asistencia psicológica especializada. Asimismo, Adif e Iryo han puesto a disposición los siguientes teléfonos de atención: 900 10 10 20 y 900 00 14 02. Por ahora, de lo que se sabe, entre los perfiles identificados se encuentran varios opositores, una familia completa...

En las redes sociales se están viralizando los llamamientos. "Seguimos buscando a un familiar que viajaba sola en el vagón 1 del Alvia. Se llama Miriam del Rosario Alberico Larios, tiene 27 años. ¡Difusión porfavor!" o "Siguen sin aparecer una Familia de 4 de Huelva, sus nombres son: Félix Zamorano, Pepe Zamorano, Cristina Álvarez y Pepe Zamorano (hijo). Por favor mínima cosa que sepáis sería de gran ayuda" son algunos de los varios mensajes sobre los desaparecidos. Familias enteras en vilo que no descansarán hasta encontrar respuestas.

¿Cómo intervienen los psicólogos de emergencia? Ante una situación límite como esta, ¿qué se puede hacer en estos casos para ayudar a estas personas en la angustiosa espera? El director de Emergencias de Cruz Roja, Íñigo Vila, ha explicado en Las Mañanas de RNE que una vez evacuadas las personas heridas e ilesas, el operativo se ha centrado en el apoyo psicosocial a los familiares que buscan información sobre sus seres queridos. Tanto en las estaciones de origen como destino de los convoyes. 02.40 min "Ahora mismo, el trabajo de Cruz Roja se centra en el apoyo psicosocial a las familias" "Sobre todo acompañamiento y orientación. Como es lógico, se intentan acercar a los lugares más próximos donde se ha producido el accidente. Estamos en el hogar del pensionista de Adamuz. Se acercan buscando información pero sobre todo es acompañamiento", ha contado. Un lugar en el que también se toman muestras de ADN para cotejar y realizar labores de identificación. Además, también se les ayuda en cuestiones prácticas a los familiares "como cargar móviles y darles los siguientes pasos que se pueden ir produciendo". Fátima Velázquez de Castro González ha realizado intervenciones psicosociales tras una catástrofe de este tipo o incluso ataques terroristas u otros acontecimientos traumáticos. La psicóloga señala que "lo que se suele hacer es intentar tranquilizar y acompañar a esa persona en la búsqueda de la información de las personas que han desaparecido". Y también estar a su lado en los procesos de identificación, que algunos pueden ser difíciles, como en el caso de Spanair, describe, que se hacen a través de pruebas médicas, a nivel de dentista o con radiografías.

Acompañamiento y técnicas de escucha activa Durante la espera, subraya Velázquez que "una de las cosas importantes es el de escuchar a la persona todo lo que te está comentando" y aplicar "todas las técnicas psicológicas de la escucha activa" para afrontar "esos momentos tan difíciles", marcados por "un nivel de ansiedad muy grande" y "desbordamiento emocional". Añade que este trabajo también impacta en los profesionales, como pudo ser en el caso del 11M, pero "nosotros tenemos grupos de briefing en el cual podemos hablar sobre esta situación que es muy importante" y recuerda, además, que están equipados para actuar con todas las técnicas profesionales de las que disponen. 06.26 min La importancia de la asistencia psicológica tras una tragedia: "Les ayudamos a pasar estos primeros momentos y después a adelantar lo que va a venir" Mónica Pereira, psicóloga experta en Emergencias, ahonda en ese acompañamiento a los familiares de las víctimas y desaparecidos, en su caso estuvo esta pasada noche en Atocha. "Lo primero es entender cómo es el proceso de afrontamiento de una situación tan difícil para poderles ayudar a que ellos mismos lo entiendan. Ayudarles a entender toda la alteración emocional de algo tan difícil". ¿Y cuál es la labor del psicólogo en un lance tan extremo? "Normalmente lo que ocurre es que no puedes pensar con claridad. Y nosotros lo que hacemos es ponerles en un nivel emocional que les permita pensar y razonar".

Protocolo ferroviario Por ley, las empresas ferroviarias ante un accidente así activan de forma inmediata dispositivos específicos de atención a familiares. Estos recursos se concretan, explica la profesional que ha estado en Atocha, en "puntos de atención a familiares", donde profesionales especializados en psicología se turnan para estar disponibles las 24 horas. En el caso de la estación madrileña, no había muchos familiares de desaparecidos. Pereira, que apenas ha podido dormir por su trabajo en Atocha y sigue a mediodía en su trabajo 'normal', nos explica por qué. "La mayoría de los familiares, como no está tan lejos, han decidido viajar a la zona de los hechos, porque piensa que hay una parte psicológica que parece que si estoy más cerca es más fácil encontrarlos". Además, hay otro elemento asociado de propia supervivencia psíquica: "Una de las cosas que nos ayuda a estar serenos es tener algo que hacer. Enfocarte en una tarea. Entonces, si mi tarea es estar más cerca de mi ser querido, llegar hasta allí y buscar a esa persona, pues es mucho más llevadero que el hecho de quedarme como a la espera en modo, digamos, paralizado".

Bajar a un espacio emocional gestionable La especialista también pone el foco en el impacto de las redes sociales durante la espera de noticias, advirtiendo de que “las informaciones han de ser veraces” porque “la gente a veces en las redes sociales hace mucho daño justo en esta espera”. Recuerda que la difusión de nombres o datos no confirmados “hace daño a las personas que tienen familiares y no los han localizado” y "al final lo que generamos es desconfianza” y se dificulta que puedan creer la información oficial. ¿Qué es lo más difícil de su labor? “Nosotros tenemos herramientas, no nos quedamos en ver a la persona en ver alterada. Vemos qué puedo hacer yo y tratar de bajarle de ese espacio emocional a otro que sí puedan gestionar”, cuenta respecto a todas las víctimas en general. Y otra puntal muy importante, informar a estas personas de los síntomas que van a tener en los próximos días y meses, y explicarles que es un proceso que se puede gestionar (dentro de lo tremendo). Lo primero es la contención, no obstante. O como apunta el Samur-Protección Civil en su página web: "El objetivo principal de la psicología de emergencias es la intervención tras situaciones de elevado impacto emocional, en el lugar del suceso y en los minutos u horas posteriores".