El PP justifica que Feijóo solo entregó los mensajes de Mazón porque es lo que le sugirió la jueza de la dana

El PP ha justificado este viernes que el líder de partido, Alberto Núñez Feijóo, solo entregó los mensajes que le envió el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana que se cobró la vida de al menos 230 personas, porque es lo que le sugirió que hiciera la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catástrofe.

Fuentes 'populares' han asegurado que los ha entregado "voluntariamente" y con acta notarial, para "mostrar su predisposición a colaborar con la Justicia".

Asimismo han asegurado que Feijóo ha admitido el "error" de haber dicho que había estado informado en "tiempo real desde el lunes", cuando se refería al martes, porque fue en martes el día de la dana.

Sobre la citación para comparecer como testigo el próximo 9 de enero, estas mismas fuentes han asegurado que lo hará por videoconferencia, y han admitido que le sorprendió.

