Tomás Guarino podrá usar su programa corto inspirado en los 'minions' en los Juegos de Milano Cortina

El patinador artístico español Tomàs Guarino podrá finalmente utilizar la música de los 'minions' para su programa corto en los Juegos de Invierno de Milano Cortina. El propio representante olímpico lo ha anunciado en sus redes sociales, aunque al mismo tiempo advirtiendo de "detalles" que cerrar.

Días atrás había anunciado problemas con los derechos musicales de su programa corto, basado en la banda sonora de la película 'Gru, mi villano favorito'. "Me hace muchísima ilusión ver que los Minions patinando sobre el hielo olímpico vuelve a hacerse realidad", ha publicado Guarino en sus redes sociales.

El catalán ha añadido que todavía quedan por cerrar algunos detalles con las otras músicas del programa, pero también que está "muy cerca de conseguirlo". La música incluía canciones que aparecían en los largometrajes, en concreto 'Universal Fanfare', 'Vicious Funk' (de Hector Pereira), 'Freedom' (de Pharell Williams) y 'Papaya'.

Ese mismo programa lo había puesto en práctica en el Campeonato de Europa disputado a mediados de enero en Sheffield (Reino Unido). Guarino tiene previsto su debut en Milano Cortina el próximo 10 de febrero y todo apunta a que podrá volver a repetir dicho programa.